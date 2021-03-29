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【港股追蹤】兗煤派息慷慨 瑞銀料盈利能力改善 股價創52周高 升16%

股樓投資 17:46 2021/03/29

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兗州煤業（01171）公布， 去年純利按年跌32.7%至63.12億元（人民幣，下同），但派末期息每股0.6元，比去年末期息多72.4%，另再派特別息每股0.4元，共派1元。加上中央企業煤炭資源整合進入尾聲階段， 煤礦價格最高飊至每噸650元，刺激兗煤獲資金追捧，股價一度飆升逾19%，高見9.83港元，收市報9.55港元，升16%。

瑞銀發表研究報告表示，兗煤去年度稅後純利按年下跌33%至63億元，達到該行預測的84%；派末期息0.6元及特別股息0.4元，相當於股息收益率達14%。

瑞銀指，兗煤預期今年自產煤銷售為1.1億噸，相對於該行預測1.12億噸，以及煤化工產品銷售592萬噸。該行預期，市場對公司派息反應正面，考慮到今年首季煤價持續高企及公司成本下降的因素，預期公司盈利能力進一步改善，因此維持對其「買入」評級，目標價9.7港元。

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記者﹕郭秀慧

瑞銀 目標價 買入 銷售 派息 兗州煤業（01171） 純利 港股

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