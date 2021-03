美墨邊境非法移民急增 眾議員：因美國做錯

拜登上任美國總統後,取消美國前總統特朗普多項嚴厲打擊邊境移民的政策,美墨邊境非法移民近期急增。但有民主黨眾議員表示,非法移民急增非一日之寒。這名議員竟稱美國多年來的不良行為(bad behavior)導致中美洲局勢分裂,才促使非法移民湧入美國。

民主黨的紐約州眾議員鮑曼(Jamaal Bowman),周日(28日)出席美媒CNN節目《Inside Politics》。鮑曼於節目中來自對薩爾瓦多、洪都拉斯等中美洲國家的移民致以同情,又表示美國在這數十年導致政局不穩(political instability),而周期性移民潮就成為預計外結果。

鮑曼於節目中稱美國作出不良行為:

由於我們的個人資本主義利益,我們破壞了中美洲的政治、社會和經濟制度超過一個世紀。

(We have disrupted the political, social, and economic systems in Central America for over a century, because of our personal capitalist interests.)