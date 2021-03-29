美墨邊境非法移民急增 眾議員：因美國做錯

▲ 有民主黨眾議員指美國多年來的不良行為導致中美洲局勢分裂，才令非法移民湧入美國。

拜登上任美國總統後，取消美國前總統特朗普多項嚴厲打擊邊境移民的政策，美墨邊境非法移民近期急增。但有民主黨眾議員表示，非法移民急增非一日之寒。這名議員竟稱美國多年來的不良行為（bad behavior）導致中美洲局勢分裂，才促使非法移民湧入美國。

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民主黨的紐約州眾議員鮑曼（Jamaal Bowman），周日（28日）出席美媒CNN節目《Inside Politics》。鮑曼於節目中來自對薩爾瓦多、洪都拉斯等中美洲國家的移民致以同情，又表示美國在這數十年導致政局不穩（political instability），而周期性移民潮就成為預計外結果。

鮑曼於節目中稱美國作出不良行為：

由於我們的個人資本主義利益，我們破壞了中美洲的政治、社會和經濟制度超過一個世紀。 （We have disrupted the political, social, and economic systems in Central America for over a century, because of our personal capitalist interests.）

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鮑曼聲稱美國的干預導致中美洲犯罪率上升，因此人們湧往美國，而美國最低限度可為他們提供庇護。

美國二戰後實施馬歇爾計劃（Marshall Plan），又稱歐洲復興計劃（European Recovery Program），對戰爭破壞後的西歐各國進行經濟援助和協助重建。鮑曼建議美國可再次實施馬歇爾計劃，採用相同方式幫助重建中美洲。

責任編輯：鄭錦玲