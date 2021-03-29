  • 26°C
香港時間 : 2021329日 (一) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

首屆RoboMaster香港站比賽吸本地50間學校參與　優勝隊伍名單出爐

科技 17:32 2021/03/29

分享：

阿里巴巴創業者基金首屆 RoboMaster 2020 青少年挑戰賽（香港站）已完滿結束，並正式宣布優勝隊伍名單。

為推動本地STEM教育發展及培訓專科人才。最近阿里巴巴創業者基金贊助及舉辦RoboMaster香港站比賽，希望透過STEM與電子競技（E-sports）結合，激發中學生創造力及創意思維，最近官方揭曉RoboMaster 2020青少年挑戰賽（香港站）優勝隊伍名單。

＜＜【疫市拓展】港初創獲新世界及阿里巴巴投資　年內推巡邏嚮導機械人

＜＜騰訊金融學院首辦線上線下金融科技比賽　助培育本地專才

首屆RoboMaster香港站活動於去年7月開展，有多達50間學校申請，當中超過450名師生參與，出線決賽的學校共有32間。經過合共55場，以及110個回合的學界機械人競賽後，最終由宣道會陳朱素華紀念中學勇奪冠軍殊榮。亞軍隊伍則由高雷中學獲得，培僑中學獲得季軍，天主教崇德英文書院獲得殿軍。

該活動對象主為中三至中五學生，不同團隊需利用編程自行組裝參賽機械人，阿里巴巴創業者基金將安排專業導師，提供合共150小時編程培訓，內容包括機械人基礎、程序設計、人工智能和機械人控制原理等知識。

官方表示，新一屆 RoboMaster（香港站）將於本年4月底開始接受報名，有興趣參加人士，可透過https://robomaster.ent-fund.org/tc/ 瀏覽更多詳情。

責任編輯：李寶如

相關文章

【8歲電競選手】美男童成全隊最年輕選手　喜愛彈琴成就電競選手之路？
2021/03/05
【8歲電競選手】美男童成全隊最年輕選手　喜愛彈琴成就電競選手之路？
【德甲賽事分析】AWS夥德甲推數據統計 提供即時分析
2021/02/20
【德甲賽事分析】AWS夥德甲推數據統計 提供即時分析
【機迷熱話】《Fall Guys》今夏登陸任天堂Switch　支援多達60人對戰
2021/02/18
【機迷熱話】《Fall Guys》今夏登陸任天堂Switch　支援多達60人對戰
【電子競技】數碼港設「Cyberport Esports」電競頻道　免費直播本地及國際賽事
2021/01/29
【電子競技】數碼港設「Cyberport Esports」電競頻道　免費直播本地及國際賽事
STEM 基金 人工智能 設計 學校 香港 阿里巴巴 機械人 興趣

下一篇文章

【擊敗蘋果】三星Galaxy S21系列全球熱賣　成功超越蘋果銷量排名首位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Android彈App災難】Android遇彈App死機點解決？簡單一招恢復正常
【Android彈App災難】Android遇彈App死機點解決？簡單一招恢復正常
蘋果發布iOS 14.2.2及iPadOS 14.2.2系統更新　修補系統安全漏洞　
蘋果發布iOS 14.2.2及iPadOS 14.2.2系統更新　修補系統安全漏洞　
【小米春季發布會】小米預告神秘新產品　邀無印良品設計總監助陣
【小米春季發布會】小米預告神秘新產品　邀無印良品設計總監助陣
【遊戲主機】傳任天堂Switch新主機年內推出 將升級採用Nvidia芯片
【遊戲主機】傳任天堂Switch新主機年內推出 將升級採用Nvidia芯片
【小米春季發布會】小米預告下周發布全新自研芯片　或與澎湃芯片有關
【小米春季發布會】小米預告下周發布全新自研芯片　或與澎湃芯片有關
【Google新操作系統】Google自研Fuchsia OS　或提前推首個開發者測試版本
【Google新操作系統】Google自研Fuchsia OS　或提前推首個開發者測試版本