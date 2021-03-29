首屆RoboMaster香港站比賽吸本地50間學校參與　優勝隊伍名單出爐

▲ 阿里巴巴創業者基金首屆 RoboMaster 2020 青少年挑戰賽（香港站）已完滿結束，並正式宣布優勝隊伍名單。

為推動本地STEM教育發展及培訓專科人才。最近阿里巴巴創業者基金贊助及舉辦RoboMaster香港站比賽，希望透過STEM與電子競技（E-sports）結合，激發中學生創造力及創意思維，最近官方揭曉RoboMaster 2020青少年挑戰賽（香港站）優勝隊伍名單。

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首屆RoboMaster香港站活動於去年7月開展，有多達50間學校申請，當中超過450名師生參與，出線決賽的學校共有32間。經過合共55場，以及110個回合的學界機械人競賽後，最終由宣道會陳朱素華紀念中學勇奪冠軍殊榮。亞軍隊伍則由高雷中學獲得，培僑中學獲得季軍，天主教崇德英文書院獲得殿軍。

該活動對象主為中三至中五學生，不同團隊需利用編程自行組裝參賽機械人，阿里巴巴創業者基金將安排專業導師，提供合共150小時編程培訓，內容包括機械人基礎、程序設計、人工智能和機械人控制原理等知識。

官方表示，新一屆 RoboMaster（香港站）將於本年4月底開始接受報名，有興趣參加人士，可透過https://robomaster.ent-fund.org/tc/ 瀏覽更多詳情。

責任編輯：李寶如