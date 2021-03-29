【台灣有樂@iM網欄】第一次吃到台灣的「彌月油飯」

某天朋友突然傳訊息給我，問我在哪裏，我心想問我在哪裏是想要約我去玩嗎？但我這位朋友才剛剛生完孩子沒多久，不會是已經受不了想出來放風吧？在我說完：「我在家，怎麼啦？」她就說：「太好啦！把你家的地址給我，我請快遞把油飯送去你家。」原來那天她的孩子剛滿月，所以要送我這位朋友吃「彌月油飯」。

台灣的油飯我當然不是第一次吃，而且非常喜歡吃，但這個「彌月油飯」，我還真的是第一次吃！

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想吃到真正的「彌月油飯」其實並不是這麼容易，因為只有兒子滿月才會吃。對，你沒有看錯，我是寫兒子而不是孩子，因為只有男嬰滿月才會吃/送「彌月油飯」，女嬰滿月則是吃/送蛋糕。而且「彌月油飯」是必須訂製，並不是隨便買到，也是台灣習俗中，小孩滿月送給親友的禮物。所以就算是土生土長的台灣人，一生人之中都可能沒有吃過幾次。

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「彌月油飯」跟一般油飯不一樣的地方是，「彌月油飯」是一定有一隻大雞腿，還有兩夥紅雞蛋。多了雞腿和雞蛋這兩樣東西，其實就是有生男嬰的象徵在裏面，大家都這麼聰明，所以我相信大家一定看得出裏面的端倪。

而我朋友送給我的是在迪化街永樂市場的一樓「林合發油飯」，他們家的「彌月油飯」特別「巴閉」，因為除了天天排隊之外，連台灣富商郭台銘再婚的文訂喜宴，以及他的女兒彌月之禮，都指定要這家的彌月油飯。連台灣首富指定要吃，厲害程度可想而知。

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打開盒子，油飯的香氣立即湧上，我按照店家的方式把雞腿和油飯翻熱，果然非常好吃！所以如果大家想吃這家的油飯，有機會可以到永樂市場排隊購買喔。

在這裏，祝福我朋友的兒子快高長大身體健康！