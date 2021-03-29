【ESG】滙豐向商業客推綠色存款　入場門檻10萬港元起

▲ 滙豐加推綠色存款產品，進一步支持香港企業低碳轉型。

可持續發展及綠色低碳的融資主題受到市場及中小企業關注，滙豐 （00005） 新推綠色存款產品，綠色存款以港元及美元發行，存款期限為3個月或以上，中小企的最低存款門檻為10萬港元及2萬美元。

滙豐表示，發行所得的款項將根據滙豐綠色債券框架，用於為合資格業務和項目提供融資，以推動經濟向低碳、適應氣候變化及可持續發展轉型。

滙豐同時亦推出「從商愛地球」計劃，以進一步推廣淨零碳經濟的重要性，並增進企業對有關可持續金融等方面的知識。

滙豐一份企業調查顯示，有96%香港企業都深信，可持續發展營運將能促進業務增長；其中46%公司預期可達5%的溫和增長，亦有14%受訪企業期望達到10%或以上的增幅。另一項關於氣候的調查亦指出，市場對企業的期望不斷增加，近90%香港個人受訪者認為企業有義務去協助創建可持續發展的未來。

滙豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠表示，透過綠色存款，財務主管或司庫更可利用公司的現金盈餘，更靈活地參與綠色金融市場，支持有環保效益的項目和計劃，包括可再生能源、可持續廢物管理和適應氣候變化等一系列議題。

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編輯：陳華