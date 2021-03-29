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【網民熱話】一家三口搬去九龍灣 德福淘大不知點揀　網民：其實仲有第三選擇

理財智慧 19:02 2021/03/29

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買樓要考慮的因素眾多，有時候即使能收窄條件範圍，仍有很多事需要煩惱。近日有網民於網上討論區發文，詢問大家覺得九龍灣的淘大花園還是德福花園好。

樓主說明自己是一家三口，想要兩房單位，決定住九龍灣都是為了方便上班。他指平日經常經過兩個屋苑，但實際上就對它們不太了解，詢問大家的建議，又或是希望大家能提供更好的選擇。

網民對德福的評價：

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網民對淘大的評價：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情【下一頁

雖然大家對兩個屋苑的看法不一，更有人直言九龍灣不是合適居住的地方。但是若果樓主堅持要住九龍灣的話，可以考慮座落淘大對面的安基苑，居屋租金更便宜，而且面積又大點，和淘大一様方便，但安靜不少。有網民同意，指安基苑有中學、小學和幼稚園。巴士站、小巴和的士站一應俱全，也少不了超級市場和街市。論地理位置，安基苑去街市是最快的，但是同時也是離地鐵站最遠。

 

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責任編輯：張瑋婷

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