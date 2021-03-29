【有相睇】15年前一見鍾情　只因單位海景太美　苦等多年未變心　現終買到心頭好

樓市持續旺，買家更積極入市。美聯江雲龍說，天后維多利中心2座中層C室，實用面積1,031平方呎，間格寬敞實用，享維港煙花海景，屬罕有優質放盤，業主原叫價約2,200萬元放盤，議價後以2,138萬元易手，實用呎價約20,737元。代理續說，據悉買家早於15年前已鍾情該屋苑，對屋苑的海景情有獨鍾，但當年未有合適單位，故未有入市。及至近期，該買家見屋苑有合適放盤，即爽快購入換樓。

資料顯示，原業主於2014年8月，以約1,580萬元購入上述物業，現帳面賺約558萬元離場，物業期內升值約35%。

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維多利中心位於天后屈臣道15號，發展商為新鴻基，樓齡約40年，建有3座住宅大樓，提供456個單位，實用面積由461平方呎起，至最大1,038平方呎。屋苑最大賣點是旺中帶靜，而且坐擁海景，加上交通便利，鄰近港鐵炮台山站，惟放盤有限。

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