【行業消息】旅客數字創去年疫情以來最高紀錄　濠賭股見晴天？

澳門疫情較本港更早受控，上月已經與內地恢復正常通關。澳門澳門旅遊局及統計暨普查局近日公布的訪澳旅客數字及酒店入住率明顯回升，反映旅遊業正從疫情的低谷中加快復甦，對濠賭股前景絕對有利。龍頭股銀河娛樂（00027）及金沙中國（01928）今日（29日）分別微升1.3%及0.7%。

澳門旅遊局公布，過去一星期（3月20日至3月26日）共錄得19萬人次旅客，日均旅客達到2.7萬人次，較春節黃金周期間的1.3萬人次上升1.1倍，亦較2月日均1.5萬人次增加77.8%，為自去年疫情以來最多旅客的一星期。

以上周五（26日）單日計，更錄得3.3萬人次旅客入境，按年大升逾13倍，亦是自疫情爆發以來單日最高紀錄，旅客量明顯呈逐漸上升趨勢。

大行予兩大龍頭股目標價﹕

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此外， 據澳門統計暨普查局資料顯示，澳門2月客房平均入住率（不包括用作醫學觀察用途）為38.5%，同比上升23.7個百分點；2月份酒店及公寓住客按年明顯增加1.5倍至38.2萬人次，當中內地及本地住客分別有30.3萬人次及5.5萬人次，增幅達1.9倍及1.8倍。

澳門現時進入娛樂場已毋需出示核酸陰性檢測結果，相信澳門博彩業最黑暗時刻已過，復甦在望。

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記者﹕郭秀慧