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【港鐵減價】港鐵減價1.7%、6月27日生效　4月起至加價前推車費九五折優惠

Hot Talk 17:08 2021/03/29

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【港鐵減價】港鐵減價1.7%　6月27日生效

港鐵 （00066） 宣布，按照票價調整機制，今年票價將於6月27日下調1.7%，為引入可加可減機制以來首次減價。港鐵指，因應疫情對經濟帶來的影響，將落實不同措施令使用八達通及車票二維碼的港鐵乘客，港鐵由今年4月1日至明年1月1日，維持節省約5%的實際車費，優惠適用於使用八達通及車票二維碼的所有港鐵乘客。不過，現有八達通八折優惠將於月底屆滿，意味港鐵優惠變相「縮水」。

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根據政府公布2020年12月運輸業名義工資指數按年變動，按照票價調整機制，2021/2022年度（本年度）港鐵票價調整幅度為下調1.7%。由於調整幅度為負數，港鐵票價將於今年6月底按機制下調。

都會票、全月通折扣優惠縮減一半

 「港鐵都會票」、「全月通加強版」及「屯門–南昌全日通」每月100元折扣優惠，將於6月底屆滿。不過，港鐵稱，乘客購買7月至12月的「全月通加強版」以及於7月1日至2022年1月1日期間購買「港鐵都會票」，仍會有50元折扣。

另外，六五折「早晨折扣優惠」計劃再次延續一年，至明年5月31日。

港星旅遊氣泡有望重啟，且研擴闊國家範圍【下一頁】

港鐵公司商務總監楊美珍指，自從2019年1月起，八達通票價已經沒有實際上調，本年度票價調整機制方程式得出減價的結果，亦顯示機制是客觀及具透明度，並反映了香港整體經濟現況，期待疫情緩和後，香港經濟可以重拾正軌。

相關文章：【八達通8折】港鐵：獨力難再延長八達通8折優惠　去年香港客運業務錄得54億元經營虧損

相關文章：【港鐵業績】港鐵去年乘客量跌逾三成　要回復至正常水平需至少一年

 

編輯：陳韻妍

港股 車票 八達通 港鐵 港鐵公司（00066）
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