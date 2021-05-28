  • 32°C
香港時間 : 2021528日 (五) 16:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港鐵減價】港鐵更新今年度票價減價1.85% 6月27日生效（第二版）　

Hot Talk 16:05 2021/05/28

分享：

港鐵更新今年度票價減價1.85%。

港鐵 （00066） 宣布，因應政府修訂12月的綜合消費物價指數，今年度票價調整由3月公佈的下調1.7%，調整至最新的下調1.85%。港鐵3月時公佈，按照票價調整機制，今年票價將於6月27日下調1.7%，為引入可加可減機制以來首次減價。

港鐵指，因應疫情對經濟帶來的影響，將落實不同措施令使用八達通及車票二維碼的港鐵乘客，港鐵由今年4月1日至明年1月1日，維持節省約5%的實際車費，優惠適用於使用八達通及車票二維碼的所有港鐵乘客。不過，現有八達通八折優惠於3月底屆滿，意味港鐵優惠變相「縮水」。

泳池周四重開，戲院、主題公園人數上限放寬【下一頁】

根據政府公布2020年12月運輸業名義工資指數按年變動，按照票價調整機制，2021/2022年度（本年度）港鐵票價調整幅度為下調1.7%。由於調整幅度為負數，港鐵票價將於今年6月底按機制下調。

都會票、全月通折扣優惠縮減一半

 「港鐵都會票」、「全月通加強版」及「屯門–南昌全日通」每月100元折扣優惠，將於6月底屆滿。不過，港鐵稱，乘客購買7月至12月的「全月通加強版」以及於7月1日至2022年1月1日期間購買「港鐵都會票」，仍會有50元折扣。

另外，六五折「早晨折扣優惠」計劃再次延續一年，至明年5月31日。

港星旅遊氣泡有望重啟，且研擴闊國家範圍【下一頁】

港鐵公司商務總監楊美珍指，自從2019年1月起，八達通票價已經沒有實際上調，本年度票價調整機制方程式得出減價的結果，亦顯示機制是客觀及具透明度，並反映了香港整體經濟現況，期待疫情緩和後，香港經濟可以重拾正軌。

（第二版更新票價減幅1.85%）

相關文章：【八達通8折】港鐵：獨力難再延長八達通8折優惠　去年香港客運業務錄得54億元經營虧損

相關文章：【港鐵業績】港鐵去年乘客量跌逾三成　要回復至正常水平需至少一年

 

編輯：陳韻妍

港股 車票 八達通 港鐵 港鐵公司（00066）

上一篇文章

【港元定存】迎戰iBond 5中小行鬥加港元定存息

下一篇文章

【新股IPO】「貨車界Uber」滿幫集團向美遞交上市申請　集資116億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元