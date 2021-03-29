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【半導體】中資智路資本斥資逾百億元 私有化南韓半導體廠Magnachip

股市 17:05 2021/03/29

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中國私募股權基金智路資本，斥資14億美元私有化半導體廠Magnachip。

中資私募股權基金智路資本將以14億美元（約109億港元），私有化南韓半導體廠商Magnachip（美：MX），Magnachip股東有權收取每股29美元現金，該股上周五急升27%後，收購價仍較最新價溢價11%。交易預計於今年下半年完成。

Magnachip表示，收購完成後，公司依然會維持在南韓的清州、首爾、龜尾營運，管理團隊及僱員亦會維持不變。交易對客戶及僱員不會有影響。

Magnachip前身為SK海力士的系統集成電路業務部門，2011年在紐交所上市，為全球最大的OLED顯示驅動芯片生產商，2020年其全球市佔率約33%。Magnachip也有生產汽車電力半導體芯片。

根據智路資本官方網站，其為全球化股權投資機構，專注於半導體核心技術及其他新興高端技術投資機會，投資人包括全球領先的高科技公司、大型金融機構和家族基金等。

三星奧斯汀半導體廠停工長達1個月　料損失逾27億元【下一頁】

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編輯：陳健婷

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