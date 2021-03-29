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新地簽署168億元五年期銀團貸款　合適時機購入中港土地作發展

股市 17:04 2021/03/29

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新地簽署168億元五年期銀團貸款　合適時機購入中港土地作發展

新鴻基地產 （00016） 與17家主要國際及本地銀行簽訂一項168億元五年期銀團貸款協議；貸款包括三成定期貸款及七成循環貸款，年期為五年。新地指，貸款將用作今年5月到期、150億元銀團貸款的再融資，及集團日常營運資金。是次銀團貸款錄得大幅超額認購，貸款金額將由原來的50億港元增加至168億港元。

新地：銀團貸款錄得大幅超額認購

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，香港正面對新冠疫情等多個挑戰，銀行的支持反映對新地及其增長前景充滿信心。集團未來將推售的新項目充足，其中位於沙田半山的瓏珀山第一期即將開售，中長期而言，隨多個大型綜合地標項目相繼落成，包括高鐵西九龍總站上蓋的大型項目、上海ITC及杭州江河匯合作發展項目，集團的經常性收入基礎將顯著擴大。

新地半年基礎溢利升三成，詳見【下一頁】

郭炳聯續稱，集團將繼續採取選擇性的策略，在合適時機購入土地作發展之用。

是項銀團貸款的協調安排行將包括中國銀行（香港）有限公司、中國農業銀行股份有限公司、星展銀行、中國工商銀行（亞洲）有限公司、華僑銀行、香港上海匯豐銀行有限公司、瑞穗銀行、三菱日聯銀行、三井住友銀行、國泰世華銀行、法國巴黎銀行、恒生銀行有限公司、渣打銀行（香港）有限公司、大華銀行、花旗銀行、創興銀行及興業銀行。

相關文章：【大孖沙表態】新地郭炳聯：愛國者掌香港管治權　香港才能長治久安

相關文章：【安心出行】新地商場掃「安心出行」可獲贈積分換禮品

 

編輯：陳韻妍

港股 郭炳聯 新鴻基地產（00016） 滙豐控股（00005） 中國 香港 新地

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