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【基金爆倉】家族基金爆倉風波未完 瑞信盤前跌逾一成 多隻中概股盤前續跌

股樓投資 17:22 2021/03/29

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多隻中概股及美國媒體股於周五（26日）出現異常成交，涉及百度（BIDU）、愛奇藝（IQ）、唯品會（VIPS）、騰訊音樂（TME）、跟誰學（GSX）等多隻中概股。市傳是與老虎基金前交易員Bill Hwang的家族辦公室Archegos Capital有關。該基金因近日重倉的中概股大跌，而導致需要追加保證金，但由於基金無力補倉，令多家投資需強行平倉。

【大行報告】花旗指中概科技股遭拋售與基本面無關　 現價為買入良機

上述中概股於周一盤前時段延續上周跌勢，當中愛奇藝、百度、騰訊音樂分別跌1.61%、2.49%及0.55%，跌幅較少，跟誰學及唯品會的跌幅較大，分別跌5.15%及3.17%。

野村今早指，公司位於美國的子公司向一家對冲基金提供主要經紀服務，交易過程中出現約20億美元的損失，消息令野村周一（29日）於日本股市的股價下跌16.33%。及後瑞信披露指，由於一家美國對冲基金被要求追加保證金不果後觸發強行平倉，預計首季業績或遭受重大影響，但未有透露虧損規模，瑞信股價盤前跌11%。

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撰文 : 林展鋒

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