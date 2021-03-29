【港股解構】交銀洪灝：成長股泡沫因債息快速收斂　料4大價值概念股估值續修復

▲ 交銀洪灝：成長股泡沫因債息快速收斂 料4大價值概念股估值續修復

增長股及高估值股份在美國債息急升下急回調，交銀國際董事總經理洪灝形容，中美成長型股份早前的升勢形成了泡沫，並稱之為「新冠泡沫」。洪灝指，當下，成長型泡沫受到不斷上升的債券收益率和波動性的威脅，並開始快速收斂。不斷上升的收益率壓低了增長倍數，不斷加劇的波動性則讓人們更急於從成長型股票的顯著收益中獲利，資金應繼續輪動到相對安全的價值股。因此，洪灝認為，機會更多在於價值板塊的輪動，而不是整體絕對指數水平。

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洪灝表示，成長型股票相對於價值型股票的空前強勢直到去年6月開始回落，於去年11月底價值真正開始王者歸來之時，市場幾乎沒有注意到成長型股票相對強勢的逆轉。這種建立在信貸擴張、線性外推的增長預期和人類貪婪的基礎上的成長型股票強勢，同時在極低成本的互聯網經紀商提供了充分便利的條件下，最終形成了一個成長型股票泡沫。

他指出，繼續成長型投資的思考是真正缺乏想像力的，而想像力則是長期成 長型投資所必需的因素。

「這種思考方法簡直就是悲觀主義，因為 它預測新冠疫情期間的增長模式將永遠持續下去。」

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他續指，全球經濟正在復蘇，中國出口成為美國經濟更為重要 的輸入，中美經濟周期比以往任何時候都更加緊密地交織在一起。大宗商品的強勢預示著中國未來幾個月上游通脹的壓力，很可能會反映在美國債券收益率和波動性的上升。成長型股票是長久期資產，對收益率和波動性的上升非常敏感，導致資金輪動至價值股。

價值股投資如「估值投資」

周期性和大宗商品的整體強勢正全面展開，但洪灝提出，復甦的下一階段錢應投在何方。他指出，當前情況下，可以用低估值來暫時代替價值，而現在的價值投資類似於「估值投資」。周期性價值和非周期性價值都在修復其弱勢，但仍低於長期平均水平。周期性成長和非周期性成長的情況正好相反，在消費、工業、金融和電信等估值仍將進一步修復。

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編輯：袁諾曦