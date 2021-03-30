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【Archegos斬倉】Bill Hwang斬倉盤操盤主力？　高盛傳受創不深、Archegos不少高層曾任高盛（第二版）

股市 14:41 2021/03/30

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高盛盛傳為Bill Hwang斬倉盤操盤主力，但事件中受傷不深。有網民發現Archegos不少高層曾任高盛。

老虎基金前基金經理Bill Hwang 管理的ArchegosCapital盛傳上周在中概股、美國傳媒股孖展爆倉，未能補倉下，陸續有投行承認在事件中受重創。高盛被視為Archegos上周五斬倉盤操盤手主力，外電引述消息指，高盛向股東和客戶表示，該行在Archegos斬倉事件中損失可能不大。

報道引述消息，高盛提供給Archegos的貸款有充分抵押，而高盛是最早開始減少風險敞口的銀行之一，並聲稱高盛已解除大部分與Archegos有關的倉位。

瑞信、野村明言受重創，反而上周交投活躍高盛至今未有披露業績受明顯傷害。有網民發現，Archegos Capital的聯席總裁、合規總監和量化研究部門主管以前均曾於高盛工作，質疑兩者之間是否有關連。

有網民查找Archegos過去網站記錄，發現ArchegosCapital的聯席總裁、首席合規官和量化研究部門主管以前均曾於高盛工作。

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高盛發言人暫未評論事件，而較早前瑞信和野村都在周一宣布，受累一家美國對沖基金孖展補倉不足，在市場強制平倉，預料錄得明顯虧損。

相對瑞信、野村周一股價大跌一成，高盛僅跌0.51%。

Archegos在事件牽涉的斬倉和衍生產品規模目前依然未明朗，有指上周五單日就有逾200億美元的股票被強制平倉。高盛單一券商在上周五累計沽出105億美元的美股。

（第二版新增﹕Archegos管理層曾於高盛任職）

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編輯：麥德銘

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