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【航空告急】香港貨運航空夥菜鳥合作　早前申請增9個新航點　

股市 16:34 2021/03/29

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香港貨運航空與阿里巴巴旗下的菜鳥網絡簽訂協議成為合作夥伴

香港貨運航空宣布，與阿里巴巴（09988）旗下的菜鳥網絡成為合作夥伴，雙方合作後首批由菜鳥托運的貨物日前已運抵香港，再經由香港貨運航空轉運至東南亞目的地。菜鳥計劃，短期內將航空貨運網絡擴展到更多國家及地區。

旅遊氣泡｜邱騰華：與新加坡商討重啟旅遊氣泡、參加者須先接種疫苗｜【下一頁】

香港貨運航空表示，今年第一季的航空貨運需求仍然強勁，為滿足不斷增長的貨運需求，早前已提交申請增加9個新航點。而去年即使受疫情影響，航空客運市場停滯，但貨運市場需求正不斷增長，香港貨運航空去年的總貨運量達23.8萬噸，按年升8.1%。

菜鳥：東南亞電商規模2025年料達1720億美元

香港貨運航空目前擁有5架空中巴士A330-200貨機，覆蓋12個定期航點，包括阿拉木圖、曼谷、達卡、杭州、河內、胡志明市、伊斯坦堡、吉隆坡、上海、新加坡、台北和鄭州。

菜鳥國際供應鏈總經理趙劍指，東南亞作為全球增長最快的電商市場之一，整體電商規模在2025年預計將達1720億美元。

趙劍續指，今次合作將進一步提升航空貨運的穩定性和時效，為東南亞市場的商家和消費者提供更優質的物流服務。在短期內，菜鳥計劃將航空貨運網絡擴展到更多國家和地區，以實現全球72小時達的目標。

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編輯:趙穎妍

港股 疫情 阿里巴巴－SW（09988） 貨運量 航空 東南亞 南亞 阿里巴巴 空中巴士 菜鳥

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