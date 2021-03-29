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英國放寬戶外聚會限制 繼續如期解封

環球社會熱點 16:44 2021/03/29

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根據英國首相約翰遜（Boris Johnson）公布的英國解封路線圖，英國周一（29日）邁入解封第一階段的第二步。英國放寬民眾與戶外聚會的限制，體育設施如網球場等可以重開。英國當局呼籲民眾繼續保持警覺，並盡快接種疫苗。

入酒吧或需疫苗通行證  英國推動年輕人接種 【下一頁】

英國周一起放寬更多防疫限制措施，允許兩個家庭或最多6人戶外聚會，場地涵蓋私人花園。戶外體育設施如網球場和高爾夫球場會等會重新開放，戶外體育運動亦會恢復，婚禮容許最多6人出席。

因應歐洲確診數字不斷上升，以及憂慮變種病毒或會削減疫苗效用，約翰遜呼籲民眾應保持警覺。他表示，民眾應繼續維持勤洗手、注意社交距離等防疫措施，並在盡快接種疫苗。對此，政府還有一個新的宣傳口號「手、面、空間同新鮮空氣」（Hands, Face, Space and Fresh Air）。

英國政府公佈的解封路線圖

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英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）表示，證據清楚顯示戶外活動比室內活動安全，提醒民眾在下階段解封時仍需緊記這一點。英國官員建議，民眾應繼續居家工作，以及減少出行次數。

疫情改變英國民眾生活習慣 居家用品銷量急增 【下一頁】

約翰遜公布解封路線圖時指，完成解封需滿足疫苗接種計劃持續達標等條件。根據英國政府最新數據顯示，截止上周六（27日）共有30,151,287人最少接種首劑疫苗，當中3,527,481人已完成第二劑接種。

責任編輯：李俊儀

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