緬甸軍方血腥鎮壓示威逾百死 有男子遭扔進火堆

緬甸民眾無視軍方武力鎮壓上街示威,緬甸全國周末最少有114名平民死亡,包括1名年僅5歲的男童。當地媒體報道,緬甸軍方於曼德勒地區槍傷一名男子並將其扔進火堆。

獨立媒體《今日緬甸》(Myanmar Now)報道,曼德勒城鎮Aungmyaythazan的居民為阻軍方推進,於當地擺放輪胎設置路障。但一大群身份不明的男子上周六(27日)晚突然闖入,縱火焚燒輪胎。

當地一名40歲男子Aye Ko離開寓所試圖滅火之際,軍方武裝部隊進入該區開火,Aye Ko因而受傷,並遭軍方拘捕。報道指,Aye Ko被扔進一堆燃燒中的輪胎中。

《今日緬甸》引述目擊者表示,Aye Ko曾哀嚎「媽媽救我!」(help me, Mother!),但由於軍方在現場不斷開火,居民都無法離開寓所營救Aye Ko。

據《今日緬甸》的報道中附上照片,可見現場遺下人體殘骸及燒焦的物體,報道聲稱,殘骸是Aye Ko的遺體(The remains of 40-year-old Aye Ko are seen in the ashes of a fire)。路透社報道,Aye Ko是商販,賣緬甸傳統小食維持生計,育有4名子女。

周末的示威造成最少114人死亡,包括一名5歲男童,為緬甸發起反軍事政變示威以來最多人死的一日。

此外,有民眾同日於鄰近仰光的勃固市(Bago),為早前喪生的20歲學生領袖Thae Maung Maung舉行喪禮。但他們演唱抗爭歌曲期間,軍方武裝部隊趕到現場開槍,打傷數名出席喪禮的平民。

緬甸一名36歲示威者Shwe Myint上周六遭軍方槍殺,軍方一開始拒絕交還遺體。直至家屬簽署聲明指Shwe Myint的死與軍方無關後,才可領回遺體,並為其舉行喪禮。

責任編輯:鄭錦玲