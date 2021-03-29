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緬甸軍方血腥鎮壓示威逾百死 有男子遭扔進火堆

環球社會熱點 16:31 2021/03/29

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當地媒體報道，緬甸軍方於曼德勒地區槍傷一名男子並將其扔進火堆。

緬甸民眾無視軍方武力鎮壓上街示威，緬甸全國周末最少有114名平民死亡，包括1名年僅5歲的男童。當地媒體報道，緬甸軍方於曼德勒地區槍傷一名男子並將其扔進火堆。

緬甸示威單日最少114人死 包括1名5歲男童 【下一頁】

緬甸7歲女童家中被軍方射殺 19歲哥哥被捕及毆打（第二版） 【下一頁】

獨立媒體《今日緬甸》（Myanmar Now）報道，曼德勒城鎮Aungmyaythazan的居民為阻軍方推進，於當地擺放輪胎設置路障。但一大群身份不明的男子上周六（27日）晚突然闖入，縱火焚燒輪胎。

當地一名40歲男子Aye Ko離開寓所試圖滅火之際，軍方武裝部隊進入該區開火，Aye Ko因而受傷，並遭軍方拘捕。報道指，Aye Ko被扔進一堆燃燒中的輪胎中。

《今日緬甸》引述目擊者表示，Aye Ko曾哀嚎「媽媽救我！」（help me, Mother!），但由於軍方在現場不斷開火，居民都無法離開寓所營救Aye Ko。

據《今日緬甸》的報道中附上照片，可見現場遺下人體殘骸及燒焦的物體，報道聲稱，殘骸是Aye Ko的遺體（The remains of 40-year-old Aye Ko are seen in the ashes of a fire）。路透社報道，Aye Ko是商販，賣緬甸傳統小食維持生計，育有4名子女。

逃印警察：上級下令直接槍殺示威者 【下一頁】

周末的示威造成最少114人死亡，包括一名5歲男童，為緬甸發起反軍事政變示威以來最多人死的一日。

此外，有民眾同日於鄰近仰光的勃固市（Bago），為早前喪生的20歲學生領袖Thae Maung Maung舉行喪禮。但他們演唱抗爭歌曲期間，軍方武裝部隊趕到現場開槍，打傷數名出席喪禮的平民。

緬甸一名36歲示威者Shwe Myint上周六遭軍方槍殺，軍方一開始拒絕交還遺體。直至家屬簽署聲明指Shwe Myint的死與軍方無關後，才可領回遺體，並為其舉行喪禮。

責任編輯：鄭錦玲

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