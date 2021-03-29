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【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情

理財智慧 17:42 2021/03/29

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無論什麼時候，轉工都需要勇氣，例如面對新的工作環境、人事等。有些人會籌備好一切才去新公司，有些人則會什麼都不考慮，直接辭職。近日有網民於網上討論區發文，指自己雖然還沒找到新工作，但他決定辭職了。

樓主經歷：

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有不少網民羡慕樓主祼辭的勇氣，大叫「我也想辭職」，樓主回應不用考慮太多，應辭則辭，更不用和公司談感情。也有過來人分享自己的經驗，二月是他最後在舊公司上班的日子，然後整個三月都在休息，四月才開始在新公司上班。他指月薪高了，福利也好了，環境感覺更好，呼籲網民有儲蓄可以應付三至六個月的話，不妨一辭！

【職場熱話】任職普通文員 轉工叫價加25％是否合理？　網民：再叫價高一點等HR壓價【下一頁

不過有人說自己因為儲蓄不夠而不敢祼辭，樓主則覺得可以節省開支，不然就一輩子都難以辭工。如果因為一份工作，而令心理精神健康變差，就得不償失。當身體響起了警號，就代表了不適合做這份工作，辭職為上着。

 

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責任編輯：張瑋婷

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