  • 26°C
香港時間 : 2021329日 (一) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】30歲有60萬積蓄 應否轉工？ 網民：魚唔過塘唔肥！

理財智慧 17:32 2021/03/29

分享：

疫情之下，能安穩工作本就不易，更不要提想加薪了。但是不能加薪又追不上物價，有市民就開始考慮換工作。近日有網民於網上討論區發文，指自己30歲，有60萬積蓄，應否轉工。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +4
    +3
  •  

有網民考慮到銀行行業性質，建議樓主先完成學位再考慮轉工。因為客戶服務本是夕陽職位，再加上疫情時期，銀行轉工難上加難。至於工資合不合理，有人表示在申請表上填了二萬五又有公司願意面試就代表合理。
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」【下一頁

對於樓主考慮轉工的想法，網民指一定要換工作，更稱：「魚唔過塘唔肥！」。不過樓主可以騎牛揾馬，因為裸辭風險較高。若果找到性價比更高的工作，就無須再考慮，直接轉工！

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

服務 行業 銀行 疫情 學士

上一篇文章

【台灣有樂@iM網欄】第一次吃到台灣的「彌月油飯」

下一篇文章

【網民熱話】大學畢業進入社會工作 從社交網站消失 原因竟是這個？ 網民：放假只想懶洋洋地過
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【第2季部署】大調整過後 值得開始吸納的5大新經濟股
【第2季部署】大調整過後 值得開始吸納的5大新經濟股
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半　事主嘆好期待變好失望
【網民熱話】為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半　事主嘆好期待變好失望
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」