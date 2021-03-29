【網民熱話】30歲有60萬積蓄 應否轉工？ 網民：魚唔過塘唔肥！

疫情之下，能安穩工作本就不易，更不要提想加薪了。但是不能加薪又追不上物價，有市民就開始考慮換工作。近日有網民於網上討論區發文，指自己30歲，有60萬積蓄，應否轉工。

樓主經歷：

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有網民考慮到銀行行業性質，建議樓主先完成學位再考慮轉工。因為客戶服務本是夕陽職位，再加上疫情時期，銀行轉工難上加難。至於工資合不合理，有人表示在申請表上填了二萬五又有公司願意面試就代表合理。

【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」【下一頁】

對於樓主考慮轉工的想法，網民指一定要換工作，更稱：「魚唔過塘唔肥！」。不過樓主可以騎牛揾馬，因為裸辭風險較高。若果找到性價比更高的工作，就無須再考慮，直接轉工！

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責任編輯：張瑋婷