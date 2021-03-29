【內地熱話】有調查指六成大學生辭職會因工作太簡單　網民：工作簡單意味工資低

內地有中青校媒向全國逾5000名大學生進行訪問，並發現有六成大學生會因工作內容過於簡單，而辭職。

據內媒報道，中青校媒向全國5868名大學生發起問卷調查，調查發現有52.57％大學生求職嚮往新一線城市、大學生選擇職業時，對新興職業抱有熱情；至於在辭職方面，首要原因為工資太低，佔大多數總人口的81.42％；其次則有61.19％的人認為，工作內容過於簡單、缺乏價值感也是辭職原因。

此新聞在微博上引起不少討論，有網民紛紛說道，與其是因為工作太簡單而辭職，不如說主因根本是工資太低。「工作簡單意味工資低」、「主要是工資低！如果有工作簡單工資高，我給他做一輩子。」

有人則歸因於工作種類，「太簡單的工作容易被取代，所以工資不高」、「看怎麼定義了，不用動腦子的話那流水線算簡單嗎？另外工作簡單連工資也低這才是愛一個的原因吧，不要就單單歸結於工作簡單好嗎？」

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責任編輯：黎淑雯

