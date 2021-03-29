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本周公布業績 重點港股一覽

股樓投資 19:12 2021/03/29

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港股業績期進入最後階段。本周放榜的股份，幾乎全部來自中資股。除了個別藍籌包括萬洲國際(00288)、華潤置地(01109)和中銀香港(02388)外，新經濟代表股份包括晶片股中芯國際(00981)、電動車生產商比亞迪(01211)及其旗下手機設備商比亞迪電子(00285)、和半新消費股藍月亮(06993)等的業績，都值得關注。

【港交所388】 傳本港目標於年底 落實首宗SPAC上市  詳情請看【下一頁

本周公布業績重點港股一覽：

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個別當炒股份近日亦公布業績，外賣平台美團(03690)去年純利按年升1.1倍至47.1億元人民幣，然而單計第四季，卻錄得22.4億元虧損遜市場預期，導致該股周一被洗倉大跌7%。大型內銀之一的建行(00939)，去年盈利按年增加1%至2,654億元人民幣，勝市場預期。建行周一全日上升逾3%。

【第2季部署】大調整過後 值得開始吸納的5大新經濟股   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

業績公布 中銀香港（02388） 華潤置地（01109） 港股

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