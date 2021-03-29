【美團3690】燒錢力谷新業務 上季虧損以倍計 大行點樣睇？

科技股近期慘遭血洗，即使業績符合預期的股份亦難逃一跌。ATMX 之一的美團（03690）上周五（26日）公布去年業績，較市場預期遜色，到周一（29日）隨即遭多間大行下調目標價，主要憂慮其新業務發展或較預期慢，未來一段時間仍會繼續拖累業績表現。加上外圍情況雙重夾擊下，美團股價今日（29日）明顯受壓，一度急挫逾9%，低見274.4元，股價由451.4元高位至今累瀉近4成，最新市盈率（PE）仍達288倍。

美團去年業績，純利47.1億元（人民幣，下同），按年增加1.1倍；按非國際財務報告準則計量，經調整純利跌33%至31.2億元，大致符合早前券商預期。集團三大主要業務，以餐飲外賣業務表現最好，收入按年增長20.8%至662.7億元，經營溢利升1倍至28.3億元；到店、酒店及旅遊收入按年跌4.6%至212.5億元，經營溢利升1倍至28.3億元；新業務收入按年增長33.6%至272.8億元，經營虧損按年增60.8%，達到108.5億元，單看第四季，虧損更按年大增3.6倍。

券商績後點評﹕

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多間大行績後下調美團目標價，早前予其最牛目標價的滙控環球研究，由550元下調近25%至413元。該行指在新業務拖累下，料公司今年度業績盈轉虧，首季虧損將較去年第四季倍升，且虧損時間較預期延長，但單位成本將有改善。

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記者﹕郭秀慧