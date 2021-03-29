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【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市

股樓投資 16:28 2021/03/29

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據差估署最新公布，上月私人住宅售價指數按月升0.92%，升幅是近9個月來最大，若與2019年5月的歷史高位相比，目前差距收窄至3.22%，換言之，今年樓價或創歷史新高。樓市愈旺，上車客愈心急，擔心遲買更貴，因此加快入市。中原許偉業說，有90後準買家第一次睇樓，擔心心儀單位被搶，只好趕到銀行提取現金落訂，終以668萬元購入葵涌新葵芳花園。 

單位相片

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置業故事過程

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延伸閱讀 逸璟．龍灣減價近一成賣　三房大宅劈價逾百萬　叫價平過2018年【下一頁

許偉業說，上述單位為B座中層2室，實用面積約415平方呎，今年2月叫價675萬元放盤，其後業主見市況旺，故考慮暫時封盤。正當業主有意封盤之際，有一名90後準買家由母親陪同，到葵芳搵盤睇樓，其後對上址一見傾心，眼見市場缺盤，而且封盤在即，故即時議價，最初還價660萬元，及後追價8萬元，終以668萬元達成交易。 

值得留意的是，買家為免交易有閃失，更即時趕到銀行提取4萬元落訂，翌日再行補訂。據了解，原業主於2011年12月購入上址，持貨近10年，現帳面獲利393萬元。

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撰文 : 黃卓賢

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