【千手公關@iM網欄】抗疫疲勞 ﻿你今日打左未？

2020年以新冠疫情開局，全球社會和經濟活動嚴重受控，各行各業受嚴重打擊。 公關工作由初期的束手無策，也很快適應過來，市場上一浪接一浪的線上線下宣傳推廣活動，在社交距離容許下也是不急不忙地舉行不同活動，可是整體的營商環境仍須面對重重挑戰。



在內地，隨著疫情在去年第二季受控，市場也開始復甦，人民除了在戶外或人多地方要戴口罩外，生活大至恢服正常。各種品牌活動也急不及待推出，在面書上看到朋友在内地出席不同活動丶到不同省市遊玩，真是羨慕不已。



今年三月，香港迎來有疫苗的消息，給了大家一點希望，迷惘中的一點曙光。接種疫苗由發放消息丶推出丶執行及有關的宣傳和公眾教育工作可說是至關重要。

疫苗在香港推出至今不夠一個月，已有三十多萬人登記，然而，不利消息及負評充斥社會，看到政府很努力鼓勵市民接種疫苗，一眾高官拉隊到社區中心接種疫苗，似乎是向市民說：打疫苗是安全的。又有說政府以開關作誘因鼓勵市民打疫苗，並向傳媒下功夫，希望幫助宣傳響應。

公關姐姐不說政府的工作如何，只是從common sense 及一般普通市民的心態去想。作為一般市民，我們最關注的，是疫苗的副作用，自己的身體狀況適合接種與否，接種與不接種的風險評估，簡單如是。至於有那位達官貴人打了很舒服丶不痛丶沒流血⋯並不代表自己就要打，不代表自己也適合打！



所以有關部門先要做的，是教育工作（註：教育工作不等於盲洗腦，不等於以開關丶保險賠償利誘！）要讓一般市民也知道新官疫苗的背後，要有高透明度，讓牛頭角順嫂也明白利弊風險，要提供充足的渠道讓市民容易在接種前查詢，甚至提供免費醫生咨詢服務，讓市民可充分徵詢專業意見，因應個人情況丶工作需要再自行決定。



政府人手充足，資源豐富，可是近年做任何事也力不從心，為什麼？一個地方的政府和一般公司也一樣，也有其「品牌」效應，如何令自己機構的品牌價值丶信譽強壯起來並非一朝一夕的事，最起碼是管理層的領導才能，要堅持品牌承諾，再默默耕耘。



抗疫疲勞正在考驗著香港人的決心和政府的靭力。期待有足夠人數接種疫苗並得到顯著成效，全球經濟復甦的步伐也隨之而來。

作者_也許（馮加宜）簡介：

資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。



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