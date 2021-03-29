【賢行軼事@iM網欄】港人旅行熱點：遍佈各國的名牌Outlet模式

香港人喜愛旅遊，隨了觀光和品嚐美食外，購物是大部份人不可或缺的一環，而到各地的「名牌Outlet」更是很多人的指定動作，但我們跟當地人到Outlet的習慣有所不同，回港後對Outlet的認知又會改變，這情況很有趣。

首先「名牌Outlet」中的「Outlet」要準確翻譯可不容易，因為特價店、特賣場，這些都可能給人散貨場的感覺，而遍佈其他國家和地區的「名牌Outlet」可是美輪美奐，簡單形容，就如是把迪士尼樂園的美國小鎮大街來開特價商店。台灣方面有時會用「暢貨中心」這詞，而內地更直接以譯音「奧特萊斯」來區分與特價場的分別，所以為了避免表達上的偏差，很多時也直接用上Outlet。

我第一次體驗這種名牌Outlet是多年前到美國波士頓工幹，跟同事們到當麻省倫瑟姆的Outlet，英文名字起得好「Wrentham Village Premium Outlets」，因為那真的如一條度假村莊，行人道鋪設得如主題樂園，每一個品牌都獨立一間平房，環境優美，就算不怎麼購物走在街上也心情舒暢，村口有一幢大鐘樓，客戶中心旁是美食廣場。若要認真購物可是要一整天，不熱衷購物的也可以慢慢用餐。之後到美國其他城市工幹如洛杉磯，也會大夥兒到當地類似的Outlet。這零售模式遍佈北美主要城市，而在日本也常見，單在東京也大約有十個，在內地更是零售業主要的增長模式之一，曾到南京東郊奧特萊斯有如主題樂園一樣。

無論北美、日本以至內地，不少居民會習慣將逛Outlet成為一個假日活動，一家人開車過去，度過愉快的一天。可能你會說不是每人也是購物狂，所以各地很多Outlet已發展成為主題樂園一樣，有親子玩樂的機動遊戲，摩天嶺、過山車、海盜船已是很常見的設置，若地理位置是臨海或湖邊的還可以有水上活動。若玩一天不夠，部份更增添住宿，而配合村莊的形象，可以是小木屋也可以是露營車，在外國有充足戶外地方，燒烤營地、汽車電影院一應俱全，所有配套在乎敢不敢動腦筋，因地制宜變化出來。

回望香港，最成功的Outlet是東涌東薈城名店倉，當然因香港土地所限，不像其他地區的戶外大樂園，而是一個差不多全室內的購物中心，但對於香港炎熱的夏天，那也是適合的。東薈城的成功其地理位置是一大元素，因為玩樂方面有迪士尼樂園、昂坪360這些配套，附近亦有酒店支持，對於遊客靠近機場，對於本地市民又有遠行之感。因為東薈城名店倉是依靠周邊配套，而不是全部由自己建設，所以使人未必一時間馬上想到其整體所能提供的體驗構成，不就是與其他地區的Outlet相類似嗎？

「名牌Outlet」主菜當然不能不提及名牌，但名牌的層次分很多等級，不同人負擔能力亦有所不同，有人認為非愛瑪仕 (Hermes) 不是名牌，但全球Outlet常客Coach、Michael Kors亦是常見人龍。我們要弄清楚奢侈品牌和名牌的分別，而在一個購物中心內有不同品類，有些是相對較大眾化一點也能滿足顧客需求，而且Outlet的營運模式對各品牌已很成熟，很多品牌也會有一條專門給Outlet的產品線，名牌也能提供吸引折扣，有機會可詳談這經營模式。

「名牌Outlet」對很多香港人來說，其實是亳不陌生的模式，很多人旅遊時都體驗過，購物中心不是只有我們每天經過的商場那模式，遊樂設施也非只有單一形態，不要局限自己的想像，大家也可以為香港創造點新意。

作者_廖寶賢簡介：

行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。



更多賢行軼事@廖寶賢的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

