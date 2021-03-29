【樓市現象】海濱花園兩房放盤三天 即獲多名買家洽購 上車客為搶贏對手零議價600萬承接

低息環境持續，市場也普遍預期未來樓價難大跌，買家繼續急於入市，樓價低於600萬元的單位更是買家爭奪的對象。最近荃灣海濱花園一個高層兩房單位放盤3天就獲多位買家洽購，最後獲上車客以600萬元購入。

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中原地產副分區營業經理李建華表示，市況造好，買家積極入市。荃灣海濱花園本月累錄18宗成交，已超上月全月16宗成交，最新平均實用呎價13,232元，按月升約3%。剛過去的周日屋苑連錄2宗買賣成交，其中一成交為7座高層E室，實用面積422平方呎，兩房間隔，享園景。

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李建華表示，買家為上車客，見本月樓市進一步轉旺，盤源急速消化，上述新放盤屬高層，銀行亦估足價，見同類型放盤少有，得知有多名買家正洽購單位，為求搶贏對手，爽快決定以一口價承接，最後以零議價600萬元成交，折合實用呎價14,218元。原業主則於2014年6月以348萬元買入單位，持貨約7年轉售，帳面獲利252萬元，單位期內升值72%。

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李建華指，屋苑18座高層A室同日亦沽出，實用面積647平方呎，三房套房間隔，享開揚景觀，減價20萬元，獲用家以830萬元承接，折合實用呎價12828元。原業主則於2006年12月以195萬元買入單位，持貨逾14年，帳面獲利635萬元，單位期內升值3.3倍。



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記者：陳詠妍