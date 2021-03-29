【育兒精明消費@iM網欄】媽媽的辛酸 拯救胸部三部曲

胸部鬆弛、下垂、副乳增大，天哪，還有手臂變粗、駝背、整個人看起來都是虎背熊腰的。有沒有說中了產後哺乳後的你們，還是整天照顧小朋友漸漸步入中年的媽媽們，凳凳媽也經歷了這些，就此分享拯救胸部大行動。

要拯救胸部，不是想像中的那麼簡單，要知道地心引地是不可避免的，再加上媽媽們幾年內由懷孕到哺乳，胸部不斷地變大變小、變大變小，哺乳期罩杯更是每天三級跳。

拯救第一步 — 每天不懶惰，由胸部按摩開始。洗澡，其實就是一個按摩的好時機，趁著血液循環，好好按摩胸部，從腋下往胸部上方推去心口中間畫半圓，再將另一半胸部也由下往上推去心口中間畫另一個半圓，上下左右各重複按摩二十下，約5-10分鐘就好。

日常也可以用精油，或者有緊緻提升功效的精華液做按摩，像比較出名的「Mama&Kids」和「CLARINS」。按摩的手法其實就是由外往內，由下往上，最好可以一天按摩兩次。

拯救第二步 — 睡眠內衣/夜間胸罩很重要。在家或睡覺不穿內衣，讓身體放鬆的說法已經不合時宜。近年更正的說法是，夜間休息的十小時，穿著正確的睡眠內衣不僅可以固定乳房與胸部肌肉群，防止在睡覺時翻身拉傷肌肉、或側睡趴睡時胸部被擠壓變形，也可以防止平睡時的胸部下垂，更可以有豐胸再發育的效果。



夜間胸罩多為無鋼圈寬肩帶、面料舒適透氣，裁剪貼身的簡潔款式。比較出名的有蕾絲的「Angellir」和棉質的「Viage」。

拯救第三步 — 擴胸運動鍛煉胸肌，防止胸部下垂，強化背肌防止駝背；手臂伸展運動，鍛煉手臂肌肉減少副乳，一樣也不能少。

每星期鍛煉2-3次，之後最好還有連續30分鐘以上的帶氧運動，就更事半功倍。

作者_凳凳媽（曹露佳）簡介： 幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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