【SPAC爆紅之謎】SPAC等如合法啤殼　何解特別吸引新經濟股？

「SPAC」這個字近期在香港媒體的曝光率很高，尤其因眾多名人富豪的加持下，令這個在美國已有逾20年歷史的「另類上巿」方式突 然備受注目，SPAC被稱為「合法啤殼」，因上市時公司沒有任何資產，亦沒有明確的併購目標，發起人只需在18至24個月內進行併購，故又被稱為「空白支票公司（Blank Check Companies）」。由於沒有傳統IPO的繁複程序，故愈來愈受歡迎。從數據可見，2020年美國上市的企業中，有超過一半是以SPAC形式上市，集資金額更是歷年最高。

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頓時間，SPAC 在美國成為了最受歡迎的上市模式，而向來無寶不落的本地大孖沙也不執輸，紛紛發起 SPAC，把業務轉戰到美國上市。 當中以香港首富、長和系創辦人李嘉誠、電訊盈科（00008）主席李澤楷父子為首的大孖沙在SPAC的參與度最活躍。眼見 SPAC已成大趨勢，肥水不流別人田，難怪連財政司司長陳茂波亦揚言會積極研究在香港拓展SPAC的可行性。

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眼見大孖沙都紛紛進軍SPAC市場，自然也希望搭上富豪的順風車，冀望投資SPAC賺一筆。不過，SPAC在美國始於90年代，緣何在這一兩年突然會獲一眾富豪青睞呢 ? 協助本港家族基金投資的惠峰國際發展董事張玉峰指出，「SPAC突然在這一兩年再掀起熱潮，是剛好遇上Covid-19，2020年美國全年籠罩在疫情陰霾下，令金融界對一些企業估值的敏感度偏保守，很多金融機構和銀行甚至不知如何去為一些科技股釐定估值，那又怎樣去投資呢？所以很多初創公司需要資金做研發生產，銀行卻不願意借錢給他們，亦不願意幫她們上市，從而出現了一個真空期。」同一時間，市場多了一批投資者，一些人有資金，一些人有項目，就這樣SPAC如雨後春筍，2020 年開始愈來愈多科創公司利用此方式上市。年初至今也有逾200隻SPAC上市。張玉峰預期這個熱潮會持續，相信今年在美國至少有七至八成的IPO會透過SPAC上市，籌集資金亦會較去年多。

大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元，見【下一頁】

SPAC主要都是物色新經濟企業為主，包括科技和生物科技等領域，近年還有太空項目。張玉峰表示，SPAC最希望找到一些10億至 13億美元的獨角獸公司，原因很簡單，「因為這類公司爆發力極大，加上籌組SPAC的團隊，公司是零收入，不能從集資額抽取營運 資金，所以唯一令我們有收入的地方，就是完成併購，才可賺取應得的報酬。之所以很多人願意搞SPAC是有原因的，除了股票、認股證帶來的利潤，還可以贏得經驗和市場認受性，證明團隊有能力促成併購交易。」有人認為SPAC是一個「贏間廠輸粒糖」的必勝投資工具，張玉峰也認同，但覺得美國政府今後會加強監管，因為不可以太多細價股和泡沫，暫時這一年不會太多監管，未來兩年則慢慢增加條款，「第一限制SPAC入場門檻，例如留意團隊認受性，不能只有錢，第二是資金規模要夠大，隨後可能要抽稅，或者限制外國人參與，因為太多外國投資者一下子湧入，可能會搞亂市場。」

節錄自第700期《iMoney Wealth》封面故事

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記者：張以正