  • 27°C
香港時間 : 2021329日 (一) 16:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】青島啤酒去年盈利增近兩成 末期息增派三成至0.75元

股樓投資 16:32 2021/03/29

分享：

青島啤酒（00168）公布，去年盈利按年增18.9%至22億元人民幣，每股基本收益為1.629元，末期息派0.75元。青啤微跌0.3%，收報69.65元，成交1.3億元。

[港交所388] 傳本港目標於年底 落實首宗SPAC上市  詳情請看[下一頁]

期內，公司錄得營收按年跌0.8%至277.6億元人民幣。當中，旗下主品牌青島啤酒銷量達387.9萬千升，而百年之旅、琥珀拉格、奧古特、鴻運當頭、經典1903、純生啤酒等的高端產品銷量達179.2萬千升，持續保持內地中高端產品市場的競爭優勢，引領消費結構升級新趨勢下的高質量發展。

【港股追蹤】中石化去年純利跌逾4成 擬向母企購5項資產 半日升逾5% 詳情請看[下一頁]

青啤表示，會繼續推進「青島啤酒主品牌+嶗山啤酒第二品牌」的品牌戰略，持續提升品牌影響力及使青島啤酒品牌更國際化、年輕化、時尚化。公司會繼續加速創新，生產出具有「基礎質量+特色質量+魅力質量」的差異化產品。未來，公司將加速布局高端和超高端市場，加快向聽裝酒和精釀產品為代表的高附加值產品轉型，鞏固及提升公司中高端產品的競爭優勢。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

產品 港股 純利 營收 青島啤酒（00168） 人民幣 啤酒 青島 品牌

上一篇文章

【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑

下一篇文章

【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【第2季部署】大調整過後 值得開始吸納的5大新經濟股
【第2季部署】大調整過後 值得開始吸納的5大新經濟股
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半　事主嘆好期待變好失望
【網民熱話】為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半　事主嘆好期待變好失望