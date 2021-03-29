【港股追蹤】青島啤酒去年盈利增近兩成 末期息增派三成至0.75元

青島啤酒（00168）公布，去年盈利按年增18.9%至22億元人民幣，每股基本收益為1.629元，末期息派0.75元。青啤微跌0.3%，收報69.65元，成交1.3億元。

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期內，公司錄得營收按年跌0.8%至277.6億元人民幣。當中，旗下主品牌青島啤酒銷量達387.9萬千升，而百年之旅、琥珀拉格、奧古特、鴻運當頭、經典1903、純生啤酒等的高端產品銷量達179.2萬千升，持續保持內地中高端產品市場的競爭優勢，引領消費結構升級新趨勢下的高質量發展。

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青啤表示，會繼續推進「青島啤酒主品牌+嶗山啤酒第二品牌」的品牌戰略，持續提升品牌影響力及使青島啤酒品牌更國際化、年輕化、時尚化。公司會繼續加速創新，生產出具有「基礎質量+特色質量+魅力質量」的差異化產品。未來，公司將加速布局高端和超高端市場，加快向聽裝酒和精釀產品為代表的高附加值產品轉型，鞏固及提升公司中高端產品的競爭優勢。

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