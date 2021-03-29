【網民熱話】大學畢業進入社會工作 從社交網站消失 原因竟是這個？ 網民：放假只想懶洋洋地過

世界各地流行用社交媒體來分享自己的生活，香港人也不外如是。但似乎有很多人到了特定歲數後，就在網絡上消失了。近日有網民於網上討論區發文，指自己終於明白為什麼很多人減少用社交媒體了。



樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

不少人同意樓主的看法，指不只是不能處理好工作的人，能完成工作的人也一樣沒有時間管理社交媒體，更不要提某些需要進修的行業人士了。如果有空閒時間也會優先花在自己身上，而不是分享自己的生活。有些人更笑言是：「由分享自己生活，變成分享自己生命。」

【網民熱話】HR問為甚麼要見工 直接回答為了錢 網民擔憂：會不會太直接？【下一頁】



網民指當初大學生活多姿多彩，現在踏入社會已經沒有什麼值得分享了。他說，工資少，工作忙得不可開交，好不容易才下班就要把握時間睡覺，珍貴的放假就用來懶洋洋的度過。

不過有網民覺得，過了30歲就會發現再精彩的生活也沒有意欲去分享，因為人已經不再需要靠炫耀來建立認同感和滿足感，只會在乎現實的快樂。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷