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【網民熱話】大學畢業進入社會工作 從社交網站消失 原因竟是這個？ 網民：放假只想懶洋洋地過

理財智慧 17:26 2021/03/29

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世界各地流行用社交媒體來分享自己的生活，香港人也不外如是。但似乎有很多人到了特定歲數後，就在網絡上消失了。近日有網民於網上討論區發文，指自己終於明白為什麼很多人減少用社交媒體了。
 

樓主經歷：

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    +7
    +6

 

不少人同意樓主的看法，指不只是不能處理好工作的人，能完成工作的人也一樣沒有時間管理社交媒體，更不要提某些需要進修的行業人士了。如果有空閒時間也會優先花在自己身上，而不是分享自己的生活。有些人更笑言是：「由分享自己生活，變成分享自己生命。」

【網民熱話】HR問為甚麼要見工　直接回答為了錢　網民擔憂：會不會太直接？【下一頁

網民指當初大學生活多姿多彩，現在踏入社會已經沒有什麼值得分享了。他說，工資少，工作忙得不可開交，好不容易才下班就要把握時間睡覺，珍貴的放假就用來懶洋洋的度過。

不過有網民覺得，過了30歲就會發現再精彩的生活也沒有意欲去分享，因為人已經不再需要靠炫耀來建立認同感和滿足感，只會在乎現實的快樂。

 

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責任編輯：張瑋婷

網上討論區 香港 大學 媒體 畢業

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【網民熱話】30歲有60萬積蓄 應否轉工？ 網民：魚唔過塘唔肥！
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