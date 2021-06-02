  • 30°C
香港時間 : 2021602日 (三) 16:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】58速運擬最快下季遞交上市　早年與GoGoVan合併、估值高達116億元

新股IPO 15:50 2021/06/02

分享：

再有物流平台公司來港上市。消息人士透露，以58速運上市的GogoX已委聘中金及瑞銀作上市負責行，最快於第3季遞交上市申請，集資規劃達4億至5億美元（約31.2億至39億港元）。

58速運估值達15億美元

消息人士指，交銀亦有機會參與是次上市項目。另一消息指，公司此前已完成1億美元的pre-IPO融資，目前估值高達15億美元，並尋求上市估值為30億美元（約233億港元）。

另一消息指，58速運今年的收入目標約1.8億美元（約13.9億港元）。目前公司的股東包括，阿里巴巴 （09988） 、58同城、菜鳥物流等。

據《IFR》引述消息人士指，獨角獸GogoX計劃於IPO前融資籌最多5000萬美元。

早於2017年，GoGoVan與內地貨運平台「58到家」旗下的「58速運」合併。58速運於2014年營運，為北京一家生活服務及分類信息網站「58同城」的旗下品牌。

本地傳媒報道早前報道指，58速運已經與滙豐、中金等投行溝通上市事宜，並於今年第三季在港上市，有關的上市計劃及時間表仍有可能出現變化。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】聯易融9959孖展暫錄230億　超購26倍、部分券商抽飛

【新股IPO】安能物流擬在港上市集資39億元　新創建月中參與第7輪融資

記者：謝卓榮

港股 IPO 集資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】時代天使明日招股　集資約23億、估值高達450億
【新股IPO】時代天使明日招股　集資約23億、估值高達450億
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元