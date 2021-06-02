【新股IPO】58速運擬最快下季遞交上市　早年與GoGoVan合併、估值高達116億元

再有物流平台公司來港上市。消息人士透露，以58速運上市的GogoX已委聘中金及瑞銀作上市負責行，最快於第3季遞交上市申請，集資規劃達4億至5億美元（約31.2億至39億港元）。

58速運估值達15億美元

消息人士指，交銀亦有機會參與是次上市項目。另一消息指，公司此前已完成1億美元的pre-IPO融資，目前估值高達15億美元，並尋求上市估值為30億美元（約233億港元）。

另一消息指，58速運今年的收入目標約1.8億美元（約13.9億港元）。目前公司的股東包括，阿里巴巴 （09988） 、58同城、菜鳥物流等。

據《IFR》引述消息人士指，獨角獸GogoX計劃於IPO前融資籌最多5000萬美元。

早於2017年，GoGoVan與內地貨運平台「58到家」旗下的「58速運」合併。58速運於2014年營運，為北京一家生活服務及分類信息網站「58同城」的旗下品牌。

本地傳媒報道早前報道指，58速運已經與滙豐、中金等投行溝通上市事宜，並於今年第三季在港上市，有關的上市計劃及時間表仍有可能出現變化。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】聯易融9959孖展暫錄230億 超購26倍、部分券商抽飛

【新股IPO】安能物流擬在港上市集資39億元 新創建月中參與第7輪融資

記者：謝卓榮