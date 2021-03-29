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【新股IPO】58速運擬最快下季來港上市　早年與GoGoVan合併、估值高達116億元

新股IPO 15:36 2021/03/29

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再有物流平台公司來港上市。本地傳媒報道，58速運已經與滙豐、中金等投行溝通上市事宜，並於今年第三季在港上市，有關的上市計劃及時間表仍有可能出現變化。GOGOX表示，對該報道內容一律不予回應。消息又指，目前正進行上市前融資，集資約1億美元（約7.75億元）。

早於2017年，GoGoVan與內地貨運平台「58到家」旗下的「58速運」合併。58速運於2014年營運，為北京一家生活服務及分類信息網站「58同城」的旗下品牌。

58速運估值達15億美元

另一消息指，58速運今年的收入目標約1.8億美元（約13.9億港元），目前最新的估值約15億美元（約116億港元）。目前公司的股東包括，阿里巴巴 （09988） 、58同城、菜鳥物流等。

按照目前的估值，若58速運出售10%的股份，則可能籌資約1.5億美元。

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記者：謝卓榮

港股 IPO 集資

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