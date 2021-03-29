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【第二季部署】華興：債息續升中資股仍吸引 薦15隻息口上升受惠股 過去一個月最少升1成

股樓投資 18:00 2021/03/29

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美國國債孳息率上升，引發一波新經濟股的小股災，華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟發表報告，指美債孳息率仍有上升空間，但中資股估值開始呈現吸引力，尤其能源板塊過去多次美息上升周期中表現突出，該行更推薦15隻受惠息口上升的中資股，該15隻股份過去一個月以來均跑贏大市，股價最少升逾1成。

該行以市值逾200億港元；最近一個月股價升逾10%；預測PE低於30倍；預測股本回報率（ROE）高於0%；2020年股本負債率低於100%及自由現金流多於1億元人民幣為標準，挑選出15隻受惠於息口上升的股份。

華興推介股份：

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報告指出，歷史資料顯示，主要中國股票指數尤其是離岸中國股票指數受美債孳息率上升拖累較大，如恒生指數與美國10年期國債孳息率，在過去25年間的相關係數為-0.69，在美上市中概股的納斯達克金龍指數與美國10年期國債孳息率在過去20年間的相關係數為-0.70。

【第二季部署】BNP：逆市下3大揀股原則 薦16隻中資股 新經濟股僅1隻入圍【見下頁

該行分析發現，這主要是因為主要中國股票指數的估值水準受美債孳息率抽升拖累較大，例如在過去三年間，MSCI中國指數、中概股、上證指數的前瞻市盈率與美國10年期國債收益率的相關性係數分別為-0.57、-0.55和-0.54。

【基金爆倉】家族基金爆倉風波未完 瑞信盤前跌逾一成 多隻中概股盤前續跌【見下頁

報告又指出，雖然近期美債孳息率上升和市場波動性加大，給股票市場估值帶來一定壓力。但考慮到全球經濟復甦態勢下企業盈利逐步恢復、基本面持續改善、強勁的周期性增長、資金面仍較為寬裕、實際利率較低疊加市場情緒穩定好轉，認為估值合理的股票資產仍具吸引力。

對股票市場各板塊來說，在過去6次美債孳息率快速上漲的周期中，美股和中國股票中的能源板塊表現均最為強勁，而必需消費品和通訊服務板塊表現均較乏力。美股科技龍頭和中國股票的大盤藍籌龍頭股波動性加劇。資金配置從成長股切換至價值股和週期股，從新興市場切換至發達市場。在大宗商品中，原油價格表現強勁，而金價表現相對乏力。

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記者：李兆明

 

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