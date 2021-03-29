【擊敗蘋果】三星Galaxy S21系列全球熱賣　成功超越蘋果銷量排名首位

▲ 三星（Samsung）受惠於Galaxy S21系列手機熱賣，在本年2月份，重新奪回全球智能手機市場寶座。

手機市場競爭激烈，各大手機廠商紛紛出招搶佔市場份額。三星（Samsung）於本年1月份，提前推出Galaxy S21旗艦系列手機，其產品銷售增長強勁，更在本年2月份超越蘋果（Apple），成功奪回智能手機市場寶座。

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據南韓媒體報道，市場調查公司Strategy Analytics公布數據顯示，三星在本年2月份全球市佔率達23.1%，共售出2400萬部手機，其銷量較去年同月增加26%。另外，蘋果的iPhone全球銷量較去年同月大漲74%，共售出2,300萬部，市佔率達到22.2%，居於第2位。此外，小米全球市佔率達到11.5%，Vivo市佔率為10.6%，OPPO則為8.5%。

是次三星奪得全球智能手機的銷量冠軍，原因是該公司今年提前推出Galaxy S21系列，藉此牽制iPhone12手機銷量。三星受惠於Galaxy S21系列銷售增長，以不足1%市佔率的差距，成功擊敗蘋果。

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報道也指出，蘋果在去年10至12月份，以及本年1月份的手機銷量均保持在龍頭位置。2021年1月期間，蘋果的全球市佔率為25.4%，三星僅為15.6%，雙方的市佔率差距接近10個百分點。

責任編輯：李寶如