  • 27°C
香港時間 : 2021329日 (一) 15:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【擊敗蘋果】三星Galaxy S21系列全球熱賣　成功超越蘋果銷量排名首位

科技 15:00 2021/03/29

分享：

三星（Samsung）受惠於Galaxy S21系列手機熱賣，在本年2月份，重新奪回全球智能手機市場寶座。

手機市場競爭激烈，各大手機廠商紛紛出招搶佔市場份額。三星（Samsung）於本年1月份，提前推出Galaxy S21旗艦系列手機，其產品銷售增長強勁，更在本年2月份超越蘋果（Apple），成功奪回智能手機市場寶座。

＜＜【年度最佳】美國雜誌評選2021年最佳手機　蘋果三星旗艦手機上榜

＜＜小米2020年全球手機出貨量達1.46億部　超越華為穩居全球第三

據南韓媒體報道，市場調查公司Strategy Analytics公布數據顯示，三星在本年2月份全球市佔率達23.1%，共售出2400萬部手機，其銷量較去年同月增加26%。另外，蘋果的iPhone全球銷量較去年同月大漲74%，共售出2,300萬部，市佔率達到22.2%，居於第2位。此外，小米全球市佔率達到11.5%，Vivo市佔率為10.6%，OPPO則為8.5%。

是次三星奪得全球智能手機的銷量冠軍，原因是該公司今年提前推出Galaxy S21系列，藉此牽制iPhone12手機銷量。三星受惠於Galaxy S21系列銷售增長，以不足1%市佔率的差距，成功擊敗蘋果。

＜＜Google成立Android Ready SE聯盟　開發手機解鎖汽車、數碼化身份證等功能

報道也指出，蘋果在去年10至12月份，以及本年1月份的手機銷量均保持在龍頭位置。2021年1月期間，蘋果的全球市佔率為25.4%，三星僅為15.6%，雙方的市佔率差距接近10個百分點。

責任編輯：李寶如

相關文章

【小米春季發布會】小米預告神秘新產品　邀無印良品設計總監助陣
2021/03/28
【小米春季發布會】小米預告神秘新產品　邀無印良品設計總監助陣
高通推中高階5G芯片Snapdragon 780G　採用5納米製程效能較上代升40%
2021/03/27
高通推中高階5G芯片Snapdragon 780G　採用5納米製程效能較上代升40%
蘋果發布iOS 14.2.2及iPadOS 14.2.2系統更新　修補系統安全漏洞　
2021/03/27
蘋果發布iOS 14.2.2及iPadOS 14.2.2系統更新　修補系統安全漏洞　
【小米春季發布會】小米預告下周發布全新自研芯片　或與澎湃芯片有關
2021/03/27
【小米春季發布會】小米預告下周發布全新自研芯片　或與澎湃芯片有關
智能服務 流動裝置 銷售 Samsung Apple 小米 Oppo iPhone Galaxy S iPhone 12

下一篇文章

Google成立Android Ready SE聯盟　開發手機解鎖汽車、數碼化身份證等功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Google新操作系統】Google自研Fuchsia OS　或提前推首個開發者測試版本
【Google新操作系統】Google自研Fuchsia OS　或提前推首個開發者測試版本
蘋果發布iOS 14.2.2及iPadOS 14.2.2系統更新　修補系統安全漏洞　
蘋果發布iOS 14.2.2及iPadOS 14.2.2系統更新　修補系統安全漏洞　
【遊戲主機】傳任天堂Switch新主機年內推出 將升級採用Nvidia芯片
【遊戲主機】傳任天堂Switch新主機年內推出 將升級採用Nvidia芯片
【LG動向】傳LG協商失敗　將直接關閉手機業務
【LG動向】傳LG協商失敗　將直接關閉手機業務
【Android彈App災難】Android遇彈App死機點解決？簡單一招恢復正常
【Android彈App災難】Android遇彈App死機點解決？簡單一招恢復正常
【小米春季發布會】小米預告下周發布全新自研芯片　或與澎湃芯片有關
【小米春季發布會】小米預告下周發布全新自研芯片　或與澎湃芯片有關