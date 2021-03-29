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【美股風波】 傳南韓Archegos遭斬倉　或累多間投行中伏　瑞信、野村接連預警重大損失

股樓投資 19:07 2021/03/29

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本周一（29日）投行野村、瑞信接連發布聲明，警告第一季度可能遭受重大損失。據外媒引述消息人士指，這或於前知名對沖基金老虎基金交易員Bill Hwang有關，據報他創辦的家族辦公室Archegos Capital上周被迫遭大規模斬倉，不過，野村、瑞信於聲明中皆未有提及Archegos Capital。

野村周一表示，一位不具名美國客戶的交易，導致公司蒙受巨額潛在損失，根據截至上周五（26日）的市場價格，野村向該客戶申索20億美元，取決於平倉市場和市場價格的波動，金額可能會發生變化。本周一，野村股價於開市後急挫，最後收跌16.33%，是自2011年11月以來最大跌幅。

瑞信緊隨其後發聲明，指一位美國對沖基金客戶未能按時追加保證金，遭到多家投行平倉，瑞信亦受到波及。該公司稱現時計算具體損失規模為時過早，警告「這可能對我們第一季度業績造成非常重大的影響」，本周一瑞信股價同樣暴跌13.15%。

據彭博引述知情人士稱，Archegos Capital上周五因無力追加保證金，被強迫拋售逾200億美元股票。據報除了瑞信、野村之外，高盛、摩根士丹利亦涉及當中。高盛上周五曾向客戶發郵件，指該行正在拋售以下公司股票：

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美國證券交易委員會（SEC）上周修正《外國公司問責法案》，令市場擔憂中概股退市危機，上周五（26日）中概股急瀉，而Archegos Capital近年一直以高槓桿投資，當中Viacom、Discovery、騰訊音樂等都是其重倉股。

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編輯：李勝男

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