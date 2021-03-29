花旗推信用卡禮遇升級　指定客戶可享達1,200元戶戶送現金券（內附詳情）

花旗銀行與多個商戶合作，並推出信用卡禮遇，當中包括指定客戶可享達1,200元戶戶送現金券。於推廣期內，Citi 指定信用卡客戶可自動享有禮遇，不需額外登記。

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Citi Rewards信用卡客戶專享高達10X 積分

由即日起至2021年6月30日，Citi Rewards萬事達信用卡客戶於任何商戶類別透過「感應式付款」或電子錢包簽賬，即可賺取5X積分。於推廣期完結前申請Citi Rewards銀聯信用卡並用銀聯閃付 (QuickPass) 或雲閃付可獲取高達10X 積分。

Citi Prestige信用卡客戶專享高達HK$1,200 戶戶送現金券

由即日起至2021年8月31日，Citi Prestige信用卡客戶3每月於指定商戶進行合資格簽賬達2,000元，即可享200元戶戶送現金券，於整個推廣期内專享高達1,200元戶戶送現金券。指定商戶如下：

類別 指定商戶 外送速遞 deliveroo, foodpanda 網上百貨 Amazon, iHerb 流行時裝 Farfetch, MR PORTER, NET-A-PORTER 影音娛樂 NETFLIX, Playstation, Nintendo

Citi Premier Miles信用卡客戶每月可享達50,000額外積分

由即日起至2021年8月31日，Citi Premier Miles信用卡客戶每月累積合資格零售簽賬滿1萬元或以上，該月份內之合資格網上簽賬可享額外1.5X積分，連同基本的1.5X積分，即每月可享高達3X 積分(HK$4/里)，每月可獲高達50,000額外積分。



Citi Cash Back信用卡客戶每月專享高達300元額外現金回贈

由即日起至2021年8月31日，Citi Cash Back信用卡客戶7每月累積合資格零售簽賬滿5,000元或以上，該月份內於指定網上外賣平台之消費可享高達4%現金回贈，每月額外賺取高達300元現金回贈。指定網上外賣平台如下：Deliveroo, foodpanda, Uber Eats, OpenRice, eatigo

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責任編輯：黎淑雯

