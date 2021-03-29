【消費優惠】ZALORA九週年優惠　港台及東南亞推多項優惠

▲ 網購平台ZALORA成立9週年，推出了連串優惠折扣。

網購平台ZALORA成立9週年。平台為了慶祝9歲生日，推出了連串優惠折扣，例如使用優惠碼「ZALORA9TH」，可享額外7折優惠及10%現金回贈，以及運動品牌低至6折優惠。

優惠期截至3月31日，涵蓋的市場包括香港、台灣、新加坡、馬來西亞、印尼和菲律賓。平台同時提供三多慶典活動，吸引消費者購物。

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三項生日慶典活動：

1. 折扣優惠和現金回贈

指定商品設有低至一折優惠。消費者凡於生日週購物，最高消費額的一位客戶，即可贏取9,999港元ZALORA購物現金回贈。

2. ZALORA幸運輪盤

官網設有ZALORA幸運輪盤活動，邊玩邊賞邊贏折扣劵。品牌包括Fila、Marks & Spencer、Dickies等。

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3. 每日送購物金額

只要在ZALORA官方Instagram帳號，找尋Instagram Story Filter，使用Filter自拍，點撃畫面讓輪盤轉動，並且拍照和發布。ZALORA每天會選出一位最有創意的參加者。被選中的參加者可獲在Filter上轉得的購物金額。

ZALORA首席商務官Giulio Xiloyannis表示，近年從男女服飾類別擴展至美容、兒童、家庭和生活等。他希望通過永續時尚（Earth Edit）和古著時尚（Pre-Loved）類別，將可持續發展時尚列入其中一項業務重點的發展項目。

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責任編輯：馬意文