  • 27°C
香港時間 : 2021329日 (一) 15:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】ZALORA九週年優惠　港台及東南亞推多項優惠

商業 14:21 2021/03/29

分享：

網購平台ZALORA成立9週年，推出了連串優惠折扣。

網購平台ZALORA成立9週年。平台為了慶祝9歲生日，推出了連串優惠折扣，例如使用優惠碼「ZALORA9TH」，可享額外7折優惠及10%現金回贈，以及運動品牌低至6折優惠。

優惠期截至3月31日，涵蓋的市場包括香港、台灣、新加坡、馬來西亞、印尼和菲律賓。平台同時提供三多慶典活動，吸引消費者購物。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【日本經濟】日本酒出口到亞洲急增　酒商斥9億日圓擴建冷藏庫增產量

三項生日慶典活動：
1. 折扣優惠和現金回贈
指定商品設有低至一折優惠。消費者凡於生日週購物，最高消費額的一位客戶，即可贏取9,999港元ZALORA購物現金回贈。

2. ZALORA幸運輪盤
官網設有ZALORA幸運輪盤活動，邊玩邊賞邊贏折扣劵。品牌包括Fila、Marks & Spencer、Dickies等。

【疫市營商】Pret A Manger咖啡卡掀熱潮　未來或參考英國經驗推任飲訂閱制

3. 每日送購物金額 
只要在ZALORA官方Instagram帳號，找尋Instagram Story Filter，使用Filter自拍，點撃畫面讓輪盤轉動，並且拍照和發布。ZALORA每天會選出一位最有創意的參加者。被選中的參加者可獲在Filter上轉得的購物金額。

ZALORA首席商務官Giulio Xiloyannis表示，近年從男女服飾類別擴展至美容、兒童、家庭和生活等。他希望通過永續時尚（Earth Edit）和古著時尚（Pre-Loved）類別，將可持續發展時尚列入其中一項業務重點的發展項目。

【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵

責任編輯：馬意文

相關文章

【消費優惠】MegaBox請SD高達助陣　預料人流及營業額增1成（多圖）
2021/03/19
【消費優惠】MegaBox請SD高達助陣　預料人流及營業額增1成（多圖）
【消費優惠】新城市廣場夥HomeSquare推親子計劃　過百件兒童產品低至4折
2021/03/19
【消費優惠】新城市廣場夥HomeSquare推親子計劃　過百件兒童產品低至4折
【消費優惠】Frozen夢幻特展3月購票優惠高達40元　兼送迪士尼禮品
2021/03/22
【消費優惠】Frozen夢幻特展3月購票優惠高達40元　兼送迪士尼禮品
【消費優惠】荃錦中心加盟新地會員計劃　每月23日低至230積分換禮物包括iPad
2021/03/25
【消費優惠】荃錦中心加盟新地會員計劃　每月23日低至230積分換禮物包括iPad
時裝服飾 美容 運動 網購平台 馬來西亞 菲律賓 新加坡 印尼 台灣 香港

上一篇文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

下一篇文章

【IMAX中國】中國電影業強勁　《哥斯拉大戰金剛》全球IMAX票房錄8100萬人民幣　中國佔6140萬人民幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【物流大擠塞】長榮貨輪仍堵塞蘇彝士運河　估計每小時造成4億美元損失
【物流大擠塞】長榮貨輪仍堵塞蘇彝士運河　估計每小時造成4億美元損失
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【物流大擠塞】長榮貨輪擱淺蘇彝士運河逾5天　全球貿易每週料損失60至100億美元
【物流大擠塞】長榮貨輪擱淺蘇彝士運河逾5天　全球貿易每週料損失60至100億美元
【海洋公園】海洋公園推出港人限定優惠　平日入場門票4折　只需198元
【海洋公園】海洋公園推出港人限定優惠　平日入場門票4折　只需198元
【企業自救】日本可口可樂推自動售賣機可樂訂購服務　付月費可每日自取一杯
【企業自救】日本可口可樂推自動售賣機可樂訂購服務　付月費可每日自取一杯
【麥當勞優惠】全新煙燻麥炸雞登場　10元試食1件40元享套餐（多圖）
【麥當勞優惠】全新煙燻麥炸雞登場　10元試食1件40元享套餐（多圖）