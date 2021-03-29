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委内瑞拉想用石油換新冠疫苗：唔會乞求人

環球社會熱點 14:07 2021/03/29

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雖然全球已有多款新冠疫苗面世，但不少西方富國囤積新冠疫苗，不少貧國都難以獲得新冠疫苗。委内瑞拉石油業近年受到美國制裁影響，委内瑞拉總統馬杜羅就表明不會對外乞求新冠疫苗，並提議用石油交換新冠疫苗。

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馬杜羅（Nicolas Maduro）周日（28日）於委内瑞拉國營電視台發表演説。他指出委内瑞拉正努力通過世界衛生組織（WHO）牽頭的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX），來採購新冠疫苗。

馬杜羅更表示想用石油交換疫苗：

委内瑞拉有油輪及想買石油的客戶，我們已準備好用石油換取疫苗，但不會乞求任何人。

（Venezuela has the oil vessels and has the customers who will buy our oil. We are ready and prepared for oil for vaccines, but we will not beg anyone.）

委內瑞拉早前已收到俄羅斯和中國的新冠疫苗，另外也和泛美衛生組織（PAHO）就通過COVAX獲取疫苗進行談判。但委内瑞拉政府上周表明不會接受阿斯利康（Astrazeneca）疫苗，這款疫苗正是COVAX於拉丁美洲發放的其中一款主要疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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