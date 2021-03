委内瑞拉想用石油換新冠疫苗：唔會乞求人

雖然全球已有多款新冠疫苗面世,但不少西方富國囤積新冠疫苗,不少貧國都難以獲得新冠疫苗。委内瑞拉石油業近年受到美國制裁影響,委内瑞拉總統馬杜羅就表明不會對外乞求新冠疫苗,並提議用石油交換新冠疫苗。

馬杜羅(Nicolas Maduro)周日(28日)於委内瑞拉國營電視台發表演説。他指出委内瑞拉正努力通過世界衛生組織(WHO)牽頭的新冠肺炎疫苗公平分配計劃(COVAX),來採購新冠疫苗。

馬杜羅更表示想用石油交換疫苗:

委内瑞拉有油輪及想買石油的客戶,我們已準備好用石油換取疫苗,但不會乞求任何人。

(Venezuela has the oil vessels and has the customers who will buy our oil. We are ready and prepared for oil for vaccines, but we will not beg anyone.)