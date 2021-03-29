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【美團股價】美團績後急挫9% 一文看清大行最新目標價

新經濟追蹤 14:15 2021/03/29

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美團上季大力投資社區團購業務，重回虧損。

美團 （03690） 上季因大力拓展社區電商業務，錄得逾14億元人民幣的經調整淨虧損，並預期未來數季持續虧損。績後多家大行下調美團目標價，認為美團今年在社區電商業務「美團優選」會有大額投資，相應下調美團近兩年的盈利預測。美團績後股價急挫，今早低開2.3%後跌幅不斷擴大，低見274.4元，，最新仍跌9%，暫報274.8元，成交超過105億元。

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野村指，美團上季餐飲外賣、到店酒店及旅遊、新業務三個業務分部表現均超越預期。新業務上季收入大增52%，經營虧損錄得60億元人民幣亦符合預期，當中一半是因社區團購業務所致。該行認為，美團優選上季已拓至超過2000個市縣，去年12月日訂單量峰值超過3000萬單，以現時的增長規模，預計美團優選在今年首季將造成60億元虧損，加上其他投資，新業務分部的虧損額可能高達87億元。

該行預期，美團優選在今年將帶動1550億元人民幣的交易金額，年內淨虧損達到280億元，公司將社區團購視作罕見的機遇，可獲取3億至4億的新用戶。

美團上季重回虧損蝕逾14億遜預期，指引未來幾季或持續虧損【下一頁】

花旗指，美團的新業務將帶動更多餐飲外賣用戶轉向非餐飲的消費，同意管理層對社區團購增長機會的看法，相信公司的投資最終會有回報。該行將公司2021年至2023年的的收入預測分別下調4.6%、1.8%及1%，並將目標價由495元降至482元，評級「買入」。

富瑞則認為，美團正處於投資周期，社區電商業務將可以幫助其觸及3億至4億新用戶，亦是美團拓展業務領域的良機，該行同樣預期美團優選今年首季將虧損60億元人民幣。富瑞認為，美團「food+platform」「餐飲+平台」具戰略潛力，將美團目標價由394元調升至400元。

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編輯：陳健婷

港股 美團－W（03690） 餐飲 外賣

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