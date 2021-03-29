  • 27°C
香港時間 : 2021329日 (一) 15:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國非裔男子　因兩原因　15年被誤捉60次

環球政經 15:09 2021/03/29

分享：

美國有一名非裔男子因為出生日期與在逃嫌犯的名字、出生年份和日期相同，因而在過去15年間被誤捉達60次。

【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」：【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

齊做理財小能手！　一文看清3大「無痛」儲蓄方法：【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

綜合美媒報道，Darren Cole表示，由於自己與一名在逃嫌犯—Darren H. Cole的名字相似，以及是出生日期及年份相同，所以在過去15年被警方截停，甚至會被誤捕，他亦因此將該市告上法庭。

現時50歲的Darren Cole表示，在將近一生的生活中，他一直生活在恐懼之中。Darren Cole每次乘車時，芝加哥的警察便會拉他下車，又或是拿槍指着他，要求他離開車廂。Darren Cole被戴上手銬、關進警局的牢獄也有好幾十次。

這甚至令Darren Cole過不上正常的生活，有報道指，因害怕被警方再次被拘留，令他無法前往探望生病的父親。代表律師Daniel Massoglia指出，芝加哥警察局可採取很多種方式改善問題，而不是由Darren Cole承擔。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯
 

美國 AR 芝加哥 道瓊斯工業平均指數 財務自由

下一篇文章

[港交所388] 傳本港目標於年底 落實首宗SPAC上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【第2季部署】大調整過後 值得開始吸納的5大新經濟股
【第2季部署】大調整過後 值得開始吸納的5大新經濟股
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【網民熱話】為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半　事主嘆好期待變好失望
【網民熱話】為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半　事主嘆好期待變好失望