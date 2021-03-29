美國非裔男子　因兩原因　15年被誤捉60次

美國有一名非裔男子因為出生日期與在逃嫌犯的名字、出生年份和日期相同，因而在過去15年間被誤捉達60次。

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綜合美媒報道，Darren Cole表示，由於自己與一名在逃嫌犯—Darren H. Cole的名字相似，以及是出生日期及年份相同，所以在過去15年被警方截停，甚至會被誤捕，他亦因此將該市告上法庭。

現時50歲的Darren Cole表示，在將近一生的生活中，他一直生活在恐懼之中。Darren Cole每次乘車時，芝加哥的警察便會拉他下車，又或是拿槍指着他，要求他離開車廂。Darren Cole被戴上手銬、關進警局的牢獄也有好幾十次。

這甚至令Darren Cole過不上正常的生活，有報道指，因害怕被警方再次被拘留，令他無法前往探望生病的父親。代表律師Daniel Massoglia指出，芝加哥警察局可採取很多種方式改善問題，而不是由Darren Cole承擔。

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責任編輯：黎淑雯

