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墨西哥上調新冠肺炎死亡率60% 成全球第二高

環球社會熱點 14:17 2021/03/29

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隨著各國陸續展開新冠疫苗接種，各地新冠肺炎死亡率持續下降之際，墨西哥政府上調當地新冠肺炎死亡率。墨西哥當局發放最新新冠肺炎死亡率數據，認為因感疫身亡人數比已確認的數字，高出最少6成。有專家認為，背後原因或與墨西哥較低的檢測率有關。

墨西哥衛生部發佈最新死亡數據顯示，截止今年第六周，墨西哥已經有294,287宗死亡個案與新冠肺炎相關。該數字與墨西哥當局，確認死於新冠肺炎的182,301宗個案相比，增加了61.4%。

墨西哥發現假俄羅斯新冠疫苗 藏在急凍汽水堆 【下一頁】

墨西哥當局二月中旬，曾公布與新冠肺炎相關死亡個案有201,623宗，而當局在周日確認數字正確。墨西哥政府一直表示，新冠肺炎實際死亡人數可能大大高於確認死亡人數。當地專家指，因墨西哥檢測率較低，意味很多死亡個案未能證實與疫情相關，這些個案在死亡證明中只能列為可疑病例。

墨西哥當局表示，死亡人數估算是基於對死亡證明文件的文字搜索，故將新冠肺炎相關個案亦一併計算在內。數據顯示，截止2021年第6周，墨西哥共有417,002人染疫離世，該數據將僅次於美國，位列全球第二。

責任編輯：李俊儀

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