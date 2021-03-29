【Archegos斬倉】大摩據報周日折讓近半成沽售大筆Viacom股票

中概股及美國媒體股上周五（26日）急瀉，其中ViacomCBS（美：VIAC） 大插27%。彭博引述消息人士報道，大摩周日在大宗交易賣出大筆ViacomCBS股票。分析指出，選擇在周日進行交易並不尋常，可能進一步加劇ViacomCBS股價的波動。該股上周五的跌幅創紀錄。

中概股股災新災民 野村美國客戶巨虧156 億元、股價挫、叫停發債計劃【下一頁】

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報道指，大摩代表不具名的股東出售4500萬股，每股作價46美元至47美元，較周五收市折讓最多4.6%。根據彭博數據，出售股份相當於已發行股本總數7.7%。按上周五收市價計算，出售的這些股票價值約22億美元。

ViacomCBS此前透過大摩及摩通配股集資30億美元股份，可能是導致該股被拋售的原因之一。

彭博此前引述一封高盛給客戶的電子郵件指，該行通過大宗交易拋售了價值200億美元的股票，其中還包括Discovery Inc.、Farfetch Ltd.、愛奇藝、GSX Techedu Inc.等的股票。

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編輯：吳敏芳