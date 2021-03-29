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【Archegos斬倉】瑞信承認首季業績或受重創、股價大跌14%　揭更多投行中伏Bill Hwang事件

股市 16:17 2021/03/29

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瑞信承認首季業績或受重創　揭更多投行中伏Bill Hwang事件

中概股上周暴瀉，市場盛傳老虎基金系Archegos Capital基金經理Bill Hwang補孖展不果遭斬倉，陸續有投行承認虧損。瑞信發表聲明指，受一家總部在美國的對沖基金孖展違約，瑞信和多家銀行在市場平倉，目前尚未知虧損實際金額，但可能對瑞信首季業績帶來「高度顯著和重大影響（highly significant and material ）」。日資券商野村今早承認虧損，隨瑞信最新聲明出爐，揭示多家投行都在斬倉Archegos經理Bill Hwang時「損手」。

瑞信（瑞：CSGN）在瑞士交易所股價早段大跌14%。

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瑞信表示，要估算平倉行動涉及的實際股數、虧損情況依然未成熟，但事件或足以影響該行本月初預告的業務正面走勢。當有更詳細資料時，該行會盡快向外交代詳情。

瑞信、野村為首兩家向外承認受累事件的投行，另外高盛、大摩都盛傳為提供Bill Hwang孖展融資的投行之一。

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編輯：麥德銘

美股 投資銀行 對沖基金 孖展 中國概念股

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