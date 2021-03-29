【業績│內房股】正榮末期息增50%至15仙、股息率2.7厘　今年銷售目標1500億人幣

▲ 正榮末息期增50%至15仙、股息率2.7厘 今年銷售目標1500億人幣

正榮地產 （06158） 去年合營企業及聯營公司累計合約銷售金額為1,419億元（人民幣，下同），按年增長8.6%。正榮管理層表示，今年銷售目標為1500億元，可售貨源為2500億至2700億元，去化率約60%，並預期次季銷售市場有不俗表現，相信季內可迎來銷售高峰，冀上下半年銷售佔比可各佔一半。

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正榮去年的權益銷售比例達55%，管理層預期今年可達60%，回款率約75%。另外，公司的合作項目比例較高，現時會偏向與兩至三家公司合作，以確保操盤效率，並選擇理念較為一致的合作方。

正榮去年收入按年增11%至361.3億元，盈利增5.8%至26.5億元，核心純利按年增18.9%至33億元，每股末期股息為0.15港元，按年增50%。正榮半日升6.5%，中午收市報5.55港元，現價股息率2.7厘。

截至去年底止，淨債務與權益比率為64.7%、現金對短期債務比率為2.2倍，及剔除合約負債資產負債率為76.6%，管理層表示，集團在「三道紅綫」中仍有一條綫非綠檔，會爭取明年上半年把其轉綠。

正榮債務加權平均融資成本下降至6.5%，管理層強調仍有改善空間，但集團在首兩個月把手握了窗口期，發行了合共7億美元債，也償還了部份債務，境外債的額度還剩下3.4億美元，另外，公司正在內地申請小公募債，今年整體的融資壓力不大。

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編輯：袁諾曦