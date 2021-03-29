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Google成立Android Ready SE聯盟　開發手機解鎖汽車、數碼化身份證等功能

科技 13:16 2021/03/29

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最近Google宣布，與多間Android廠商合作，成立Android Ready SE聯盟。

近日，Google近日宣布與各大廠商成立Android Ready SE聯盟。該聯盟目的是將Secure Element保安元件功能，引入至Android設備中，從而推出虛擬車匙、數碼化身份證、駕駛執照等功能服務。

<<【Google新操作系統】Google自研Fuchsia OS　或提前推首個開發者測試版本

<<【蘋果被控侵權】Netflix、Google會是下一位？美法院判蘋果賠償24億元

Google最近宣布成立Android Ready SE聯盟，目前已與Giesecke + Devrient、Kigen、恩智浦（NXP）、意法半導體（STMicroelectronics）等公司合作，開發首個開源小程式StrongBox，可讓Android裝置儲存加密密鑰。Google希望，藉此將數碼化身份證、駕駛執照、護照、汽車鑰匙等保安功能，加入至Android裝置內。

現時蘋果（Apple）、三星（Samsung）及部分汽車製造商，已正在研發更多自家汽車智能化的技術。例如，Samsung Galaxy S21系列可透過超寬頻（UWB）技術，用作解鎖奧迪（Audi）、BMW、福特（Ford）等汽車，而Apple也推出Apple Car Keys虛擬車匙功能。不過，Google的應用層面將更加廣泛，有望日後在智能手機、智能手錶、智能電視或汽車內，引入Android Ready SE技術。

責任編輯：李寶如

 

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