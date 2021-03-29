普京打新冠疫苗後輕微不適：少少肌肉痛

▲ 普京早前接種新冠疫苗後，透露他接種後出現肌肉痛等輕微不適症狀。

俄羅斯總統普京一向給人身體強壯的印象,更曾於零下14度戶外赤膊浸冰水。但普京早前接種新冠疫苗後，透露他接種後出現肌肉痛等輕微不適症狀。另外，普京預計俄羅斯於今年夏天完結前可達到群體免疫。

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克里姆林宮發言人早前透露，普京（Valdimir Putin）於上周二（23日）已接種新冠疫苗。俄羅斯通訊社Interfax報道，普京周日（28日）透露他在接種疫苗翌日早上起身時，發現自己出現輕微肌肉痛，接種疫苗的針口位置也有輕微疼痛。

但普京表示自己使用溫度計量度體溫後，發現自己的體溫正常，也沒有出現其它不適情況。

克里姆林宮並無透露普京接種哪款新冠疫苗，但外間相信普京接種「衛星5號」（Sputnik V）的機會，遠高於另外兩隻俄羅斯自家疫苗EpiVacCorona及CoviVac。

普京再「show肌」 零下14度戶外赤膊浸冰水 【下一頁】

根據獨立民調機構列瓦達中心（Levada Center）的數據，俄羅斯截至3月1日有近三分之二的受訪者不願接種衛星5號疫苗，而副作用成為他們拒絕接種的主要原因。

另外，普京指他預計今年夏天結束前，俄羅斯就可達到群體免疫及取消疫情限制措施。按照部分科學家的估計，一個地區需要有5成至7成的人口獲得免疫力，才可實現群體免疫。

責任編輯：鄭錦玲