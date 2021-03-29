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【港股追蹤】中石化去年純利跌逾4成 擬向母企購5項資產 半日升逾5%

股樓投資 13:11 2021/03/29

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中石化（00386）公布，按國際財務準則，去年錄得純利331億元（人民幣，下同），按年跌42%。營業額及其他經營收入為2.1萬億元，按年跌29%。每股派末期息0.13元，按年少32%，全年合共派息0.299港元，股息率較去年下跌。中石化現升5.5%，報4.21港元，成交4.5億港元。

【涉足金融】微信支付寶遇勁敵？ 華為購入第三方支付牌照 詳情請看[下一頁]

中石化於去年上半年錄得虧損，惟第三季起轉盈，推動全年實現淨利潤。中石化預計，今年首季將錄得160億至180億元純利。由於今年成品油市場需求有力復甦，天然氣、石化產品需求持續增長，預計國際油價水平將充高於去年。集團計劃今年生產原油2.8億桶，其中境外3125萬桶；計劃天然氣生產1.2萬億立方英尺。全年資本支出預計為1672億元，相當於按年增加24%。

【大行點睇】去年利息收益及撥備勝同業 滙豐提高交行目標價  詳情請看[下一頁]

另外，中石化擬斥近68億元向母公司收購5項資產，包括海南煉化25%股權、滄州東麗40%股權、滄州分公司聚丙烯及公用工程業務資產等非股權類資產、東方石化持有的存貨設備等非股權類資產、北海石化持有的碼頭操作平台等非股權類資產。料交易可提升中石化一體化運營水平，實現資源優化配置，整體上減少關連交易，增強業務所在地的綜合競爭力。

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撰文 : 趙家盈

派息 港股 營收 營業額 純利 人民幣 港元 收購 天然氣

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