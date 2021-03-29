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【券商點睇】工業企業利潤分布不平衡　民企資金鏈仍緊張

股樓投資 16:11 2021/03/29

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日前，國家統計局公布今年首兩個月全國規模以上工業企業運行情況，實現利潤1.11萬億元人民幣，按年增長1.8倍，表面看數字相當亮麗，反映工業企業利潤延續較快增長的勢態。

【大行報告】花旗指中概科技股遭拋售與基本面無關　 現價為買入良機，請按【見下頁

不過，有個別數字顯示企業現況仍存在壓力，或表現不平衡。平安證券指，首兩個月庫存累計連續4個月呈同比上升。民企應收帳款平均回收期仍然較長，且與國企差距進一步拉大，現金流壓力仍然存在。

【樓市現象】海濱花園兩房放盤三天 即獲多名買家洽購 上車客為搶贏對手零議價600萬承接，請按【見下頁

另一方面，中上游工業利潤增速較快，包括計算機通訊、汽車製造、化工和黑色金屬礦採選業等，為首兩個月利潤增長的重要支柱。

然而，下游消費品的利潤改善情況較小，反映終端消費需求較為低迷。民企利潤總額累計同比增速偏低。

該行解釋，民企主要布局在產業鏈中下游，因近期上游大宗商品漲幅較大，成本上升侵蝕了民企的利潤。

【延伸閱讀】職場熱話：面試遇到老闆直指上一份工作浪費時間 網民：求職者是找工作不是來乞討的，請按【見下頁

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記者：林衛

規模以上工業 國家統計局 經濟現象

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