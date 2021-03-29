【A股布局】去年生意一般靠炒股幫補 雲南白藥投資大賺逾廿億

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逸璟．龍灣減價近一成賣 三房大宅劈價逾百萬 叫價平過2018年
去年雲南白藥（深：000538）的業績不錯，按年多賺31.9%，至55.16億元（人民幣，下同），增幅遠高於2016至2018年的單位數增速。
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內地傳媒卻發現，原來公司靠投資收益谷起業績，去年實現投資淨收益及公允價值變動淨收益合計達26億元，接近該年純利一半。
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資料顯示，去年公司的投資淨收益3.92億元，公允價值變動淨收益22.4億元，兩項合計26.32億元。投資淨收益主要是處置交易性金融資產等產生的投資收益，而公允價值變動淨收益則主要來自證券、基金、債券等權益性投資。
據報道，去年公司投資了紅塔證券（滬：601236）、小米集團（01810）、伊利股份（滬：600887）等來不俗的收益，單單小米的公允值變動淨收益便達15.17億元。
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記者：林衛