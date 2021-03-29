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【A股布局】去年生意一般靠炒股幫補 雲南白藥投資大賺逾廿億

股樓投資 12:31 2021/03/29

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去年雲南白藥（深：000538）的業績不錯，按年多賺31.9%，至55.16億元（人民幣，下同），增幅遠高於2016至2018年的單位數增速。

【趣話財經】指有車企未賣車市值已過千億 新華社接近點名批評某新能源車企？，請按【見下頁

內地傳媒卻發現，原來公司靠投資收益谷起業績，去年實現投資淨收益及公允價值變動淨收益合計達26億元，接近該年純利一半。

【大行點睇】去年利息收益及撥備勝同業 滙豐提高交行目標價，請按【見下頁

資料顯示，去年公司的投資淨收益3.92億元，公允價值變動淨收益22.4億元，兩項合計26.32億元。投資淨收益主要是處置交易性金融資產等產生的投資收益，而公允價值變動淨收益則主要來自證券、基金、債券等權益性投資。

據報道，去年公司投資了紅塔證券（滬：601236）、小米集團（01810）、伊利股份（滬：600887）等來不俗的收益，單單小米的公允值變動淨收益便達15.17億元。

 

【延伸閱讀】網民熱話：為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半 事主嘆好期待變好失望，請按【見下頁

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記者：林衛

雲南白藥（深：000538） 小米集團－W（01810） 紅塔證券（滬：601236） 伊利股份（滬：600887） A股

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